Дома в Таганроге получили повреждения в результате массированной воздушной атаки

Tекст: Антон Антонов

«В результате атаки повреждения получил один многоквартирный дом. Люди из него были оперативно эвакуированы. Также повреждено несколько частных домовладений и коммерческих предприятий», – написала Камбулова в «Максе».

Она добавила, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Утром к работе приступит специальная комиссия, которая проведет обход поврежденных зданий для фиксации размера ущерба.

Камбулова заверила, что пострадавшим окажут необходимую поддержку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина.

Несколькими днями ранее массированная воздушная атака ВСУ на Ростовскую область привела к ранениям пяти человек.