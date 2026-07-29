Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.17 комментариев
Дома в Таганроге получили повреждения в результате массированной воздушной атаки
В результате массированной воздушной атаки в Таганроге получили повреждения жилые дома и коммерческие предприятия, сообщила глава города Светлана Камбулова.
«В результате атаки повреждения получил один многоквартирный дом. Люди из него были оперативно эвакуированы. Также повреждено несколько частных домовладений и коммерческих предприятий», – написала Камбулова в «Максе».
Она добавила, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Утром к работе приступит специальная комиссия, которая проведет обход поврежденных зданий для фиксации размера ущерба.
Камбулова заверила, что пострадавшим окажут необходимую поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина.
Несколькими днями ранее массированная воздушная атака ВСУ на Ростовскую область привела к ранениям пяти человек.