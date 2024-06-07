  • Новость часаПутин: Россия будет прирастать Арктикой
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    11 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    17 комментариев
    7 июня 2024, 18:28 • Новости дня

    Путин: Планов проводить мобилизацию в России нет

    Путин: Планов проводить мобилизацию в России нет
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Он отметил, что свыше 160 тыс. человек в этом году добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты. «Нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины.

    6 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА, сообщили военкоры.

    Оператор дронов ставил на пульте кресты пораженных целей. «Не удивительно, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», – пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств заявил, что требование поставить на воинский учет 17-летних юношей на Украине и снизить мобилизационный возраст до 18 лет пришло из США.

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    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

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    7 июня 2024, 13:30 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сегодня западные лидеры в Нормандии обнимаются с Зеленским, который на официальном уровне поддерживал нацизм. Происходящее выглядит как ирония судьбы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Зеленский выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине.

    «Высадка на Украину уже происходит. В этой операции участвуют российские солдаты», – отметил сенатор Константин Долгов. Он считает, что Зеленский, мечтая о повторении «Дня Д», проводит ложные исторические параллели. Собеседник напомнил, что в 1944 году шла совместная борьба союзников против нацизма. «Сегодня одно из гнезд неонацизма находится в Киеве. А сам Зеленский на церемонии в Нормандии, как шутят в интернете, представлял дивизию СС «Галичина», – добавляет парламентарий.

    При этом призывы к Западу о помощи не помогут Зеленскому, убежден Долгов. «Даже при своей нелюбви к России американские и европейские чиновники и военные не хотят умирать. Они понимают последствия, к которым может привести отправка западных войск на Украину», – пояснил он.

    Вместе с тем поведение Макрона – «лидера пока еще ядерной державы» – вызывает вопросы, отметил собеседник. «Он обнимается с человеком, который утратил легитимность и на официальном уровне поддерживал нацизм. И это происходит в Нормандии, что выглядит как ирония судьбы. Но этот случай подтверждает, что наши некогда союзники выбрали ошибочную сторону истории. Их еще ждет работа над ошибками», – прогнозирует сенатор.

    «Пока же лидеры западных стран могут собираться, обмениваться заявлениями, жестами поддержки. Это никак не повлияет на ситуацию в зоне украинского конфликта. А она для противника становится все хуже и хуже», – заключил Долгов.

    Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине. Об этом он заявил на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе. У Зеленского спросили, ожидает ли он, что когда-нибудь случится «высадка на Украине». «Да, я надеюсь на это», – ответил он. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом заулыбался, подмигнул и приобнял Зеленского.

    Ранее французский лидер не исключал отправки войск на Украину. По его словам, это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». По мнению премьер-министра Венгрии, если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Виктор Орбан назвал происходящее в Европейском союзе военным психозом. Он считает, что лишь слепой не видит, что его логическим завершением станет отправка западных войск на территорию Украины.

    Газета Le Monde также сообщала, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.

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    7 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики
    Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Сбербанка Герман Греф считает, что главными угрозами для мировой экономики в настоящее время являются возможная новая пандемия и геополитические риски.

    Греф отметил, что двумя главными «черными лебедями», которые «точно на столе лежат», являются геополитические факторы: риск пандемии, а также возможные «трения» на международном уровне.

    По словам Грефа, эти два «лебедя» с большим отрывом опережают другие риски, согласно опросу, который «Сбер» проводил среди экспертов и лидеров бизнеса, передает ТАСС.

    «Черный лебедь» – это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое, тем не менее, имеет значительные последствия.

    Ранее Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она, по его словам, приводит к росту цен и снижению производительности труда.

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    7 июня 2024, 15:24 • Новости дня
    ВС России освободили Парасковиевку в ДНР

    Минобороны: ВС России освободили Парасковиевку в ДНР

    ВС России освободили Парасковиевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВСУ потеряли до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку Gepard. Кроме того, уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, в течение недели группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны ВСУ и освободила населенный пункт Уманское ДНР. Нанесено поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отражено 39 контратак противника.

    Потери ВСУ на этом направлении за неделю – до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS.

    По данным Минобороны, группировка «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника – до 935 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.

    Также подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад морской пехоты, механизированной, пехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины.

    Потери противника составили до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии.

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    7 июня 2024, 16:09 • Новости дня
    Путин заявил о формировании независимой платежной системы по линии БРИКС
    Путин заявил о формировании независимой платежной системы по линии БРИКС
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия вместе с зарубежными партнерами будет наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

    «Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

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    7 июня 2024, 17:21 • Новости дня
    Путин с юмором отреагировал на оценку работы правительства Карагановым
    Путин с юмором отреагировал на оценку работы правительства Карагановым
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поговоркой про петуха отреагировал на вопрос модератора сессии ПМЭФ политолога Сергея Караганова о работе правительства России.

    «Мы гордимся тем, что оно [правительство] делает... Но, между прочим, начало делать, только когда петух клюнул. Потому что до того, пока петух не клюнул, ничего не происходило», – заявил Караганов, передает RT.

    «Петуха отправим в суп, не переживайте. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен, этот петух?» – ответил Путин.

    Ранее Путин отметил ключевую роль России в мировой торговле, несмотря на санкции.

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    7 июня 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин рассказал о введении сберегательного сертификата для граждан
    Путин рассказал о введении сберегательного сертификата для граждан
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С этого года россияне смогут воспользоваться сберегательным сертификатом – инструментом, позволяющим размещать свои сбережения в банках на длительный срок более трех лет, заявил президент России Владимир Путин.

    «В текущем году будет введен новый инструмент – сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок больше трех лет и под значительно более высокий процент», – сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводят «Известия».

    В феврале Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат.

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    6 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    Песков рассказал, как Запад избавится от Зеленского

    Песков заявил, что Запад скоро захочет убрать Зеленского с поста президента Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Запад через некоторое время захочет убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины, это является очевидным фактом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в интервью «Известиям» в ответ на вопрос, каковы дальнейшие перспективы Зеленского, Песков ответил, что они не связаны с должностью главы государства, очевидно, что Запад захочет убрать его с поста президента, передает ТАСС.

    По его словам, снижение до более молодого возраста для мобилизации сделает его врагом многих-многих матерей, ему «будет очень сложно жить на белом свете».

    Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, он «дожмет» Украину и его сменят, Запад от него избавится.

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    7 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино

    Рогов: ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино

    ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Российские силы отбросили ВСУ на расстояние более километра от северных окраин Работино в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    Говоря об успехах ВС России севернее Работино, он отметил: «увеличилась серая зона, противника откинули». «Сейчас враг находится в 1 км и далее от северных окраин села», – цитирует его ТАСС. На данный момент российские силы контролируют территорию к западу и востоку от Работино «совокупно примерно на 1,5 км», указал Рогов.

    Напомним, 4 июня он сообщал, что российские войска отбросили ВСУ от села Работино на 500–700 метров.

    Кроме того, он рассказал, что ВС России начали наносить удары авиабомбами ФАБ по позициям ВСУ в Степногорске в Запорожской области.

    «На васильевском направлении начали регулярно отрабатывать ФАБами, – отметил Рогов. – Чувствительные потери противника по живой силе и технике, даже не на линии боевого соприкосновения, а глубже, в том числе в Степногорске».

    Эксперт подчеркнул, что в результате «ослабляются логистические цепочки ВСУ, враг уничтожается еще до участия в боестолкновениях».

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    7 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей

    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей, Путин борется за интересы страны против планов Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Запад придумал разделить Россию на пять частей, президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны, заявил на полях ПМЭФ президент Республики Сербской Милорад Додик.

    По его словам, Запад 20 лет назад тренировался на Югославии, чтобы спустя годы всё то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, полностью оккупировав Украину, передает ТАСС.

    Додик добавил, что в республике знают о намерении Запада разделить Россию на пять частей, как они «научились поступать во многих частях мира».

    Глава Республики Сербской отметил, что Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».

    Напомним, Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ и договорились, что Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах.

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    7 июня 2024, 15:19 • Новости дня
    Путин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
    Путин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонии», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.


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    7 июня 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назвал размер долга США перед мировой экономикой

    Путин: США должны мировой экономике 54,3 трлн долларов

    Путин назвал размер долга США перед мировой экономикой
    @ Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем задолженности Соединенных Штатов перед мировой экономикой составляет 54,3 трлн долларов, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    США тратят больше, чем производят, в этом и заключается современное проявление неоколониализма, заявил Путин. «У них уровень дефицита текущего счета торгового баланса – триллион долларов. Это что такое? Вот здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что госдолг США превысил российский в 107 раз.

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    7 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: Россия достигла цели стать четвертой экономикой мира
    Путин: Россия достигла цели стать четвертой экономикой мира
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия поставила перед собой цель стать четвертой экономикой мира – и, согласно данным Всемирного банка, стала ей, обогнав Японию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Мы поставили цель – войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, Россия уже занимает четвертое место по размеру ВВП по паритету покупательной способности. Мы оказались впереди Японии. Но мы понимаем, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин заявил, что Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям.

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    6 июня 2024, 21:50 • Новости дня
    Макрон заявил о планах Франции передать Украине истребители Mirage

    Макрон: Франция планирует передать Украине истребители Mirage

    Tекст: Вера Басилая

    Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и приступит к обучению украинских пилотов уже этим летом, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

    По его словам, объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 Париж собирается «уже завтра». Макрон заявил, что сначала начнется программа подготовки пилотов, после чего будет обеспечена поставка самолетов, передает ТАСС.

    Ранее Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов вглубь России.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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