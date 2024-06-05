Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
Потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».
«Об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры», – добавил Путин.
Соотношение безвозвратных потерь военных сил на СВО России и Украины составляет примерно один к пяти, заявил глава государства. «Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя», – сказал он.
«По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тыс. человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», – уточнил президент РФ.
Ранее Путин заявил, что русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза.