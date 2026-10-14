  • Новость часаВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    14 комментариев
    14 октября 2026, 08:28 • Новости дня

    В МИД оценили рычаги давления США на Украину ради сделки по дизтопливу

    Посол Мирошник заявил о рычагах давления США на Украину ради дизельной сделки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Соединенные Штаты обладают скрытыми и открытыми рычагами влияния на Украину, если та попытается сорвать договоренности Вашингтона и Москвы по дизельному топливу.

    Американская сторона имеет серьезные возможности для влияния на позицию Киева, пишут «Известия».

    «Европейские разведывательные структуры не способны в полной мере заместить такой функционал американцев. Но это не ограничения. Здесь есть еще целый другой набор. Это и поставки вооружений, и формирование заказов, и влияние на финансирование этих проектов. То есть у американцев есть как скрытые, так и открытые рычаги, которые достаточно серьезно могут влиять на позицию Украины», – пояснил дипломат.

    Ранее канал CNN сообщил, что Пентагон и Госдепартамент США предупредили Киев о готовности прекратить передачу разведывательных данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о прекращении передачи американских разведданных Украине.

    В понедельник Вашингтон предупредил Киев о готовности остановить обмен разведывательной информацией.

    Соединенные Штаты пригрозили лишить украинскую сторону разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    13 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    ФСБ в Воронеже задержала готовившую атаку на военный аэродром россиянку

    ФСБ: В Воронеже задержана готовившая атаку на военный аэродром агент СБУ

    ФСБ в Воронеже задержала готовившую атаку на военный аэродром россиянку
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили диверсию на воронежском аэродроме Балтимор, задержав россиянку, которая по заданию украинских спецслужб готовила атаку с помощью девяти беспилотников.

    Сорвана попытка СБУ нанести удар беспилотниками по военному аэродрому Балтимор с целью разрушения инфраструктуры, уничтожения самолетов и личного состава, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

    Для атаки планировалось использовать БПЛА ближнего радиуса действия.

    Выявлена и задержана гражданка России, которую украинская разведка завербовала в 2022 году. Фигурантка арендовала гараж в Воронеже, перенесла туда из тайников девять беспилотников и взрывчатку иностранного производства.

    Отмечается, что масса взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 500 граммов. После сборки и перевода дронов в боевое положение управлять ими через интернет должны были операторы с территории Украины. В настоящий момент пособница СБУ арестована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ показала склад украинских дронов для атак на аэродромы. В марте служба сорвала атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области. В феврале в Воронеже вынесли приговор работавшим на Украину молодым диверсантам.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Колокольцев: Украинские кол-центры начали вредить другим странам
    Колокольцев: Украинские кол-центры начали вредить другим странам
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Созданные при поддержке киевского режима мошеннические кол-центры перенесли свою деятельность в другие государства, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в Пакистан.

    Колокольцев провел переговоры с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Разой Накви, в ходе которых обсуждалась проблема международной киберпреступности, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

    «Россия на протяжении последних лет обращала внимание мирового сообщества на противоправную деятельность организованных при попустительстве и прямом участии украинских властей кол-центров. При этом они не ограничились посягательствами на российских граждан и перенесли свою деятельность на другие страны», – подчеркнул Колокольцев.

    По его словам, украинский опыт создания преступных схем сейчас тиражируется по всему миру. Граждане России и Пакистана регулярно становятся жертвами одних и тех же криминальных структур, которые занимаются телефонным мошенничеством, фишингом и криптовалютными пирамидами.

    Российская сторона выразила готовность обмениваться с зарубежными партнерами передовым опытом в выявлении IT-преступлений. В ведомстве подчеркнули, что промедление в подобных расследованиях резко снижает их эффективность.

    Ранее в России обвинили украинские спецслужбы в крышевании телефонных мошенников.

    Генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления.

    На прошлой неделе задержанный в Старом Осколе украинский агент оказался жертвой мошенников.

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    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

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    13 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море

    Захарова указала на отсутствие механизмов реализации морского перемирия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложения о морском перемирии не содержат четких механизмов, которые гарантировали бы прекращение поставок оружия на Украину по морю и беспрепятственный российский экспорт через Черное море, заявила Мария Захарова. В МИД подчеркнули, что без таких механизмов меморандумы и декларации вряд ли изменят ситуацию.

    Все предложения о морском перемирии лишены понятных гарантий того, что оружие не будет поставляться на Украину по морю, а Москва сможет без препятствий осуществлять свой экспорт, говорится в комментарии МИД России.

    «Примечательно, что во всех упомянутых предложениях отсутствует понимание о механизмах, которые бы гарантировали, что на Украину не будет поставляться оружие морским путем, а Россия сможет осуществлять свой экспорт, в том числе сельхозпродукции и нефти, по Черному морю беспрепятственно», – обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она добавила, что заключение меморандумов и деклараций без создания четких механизмов их реализации вряд ли способно выправить ситуацию. Сложности в сфере продовольственной безопасности являются следствием действий Киева, а также создаваемых Евросоюзом логистических барьеров и санкций в отношении российского сельскохозяйственного сектора, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военкор Евгений Поддубный сообщил, что Россия парализовала черноморское судоходство Украины.

    А в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море. Ранее российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ.

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    13 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине

    Трамп заявил о продолжении обмена разведывательными данными с Украиной

    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
    @ Yuri Gripas/Poo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация продолжает передавать разведывательные данные Украине.

    Администрация Соединенных Штатов продолжает передавать разведывательные данные Украине, передает ТАСС.

    «Нет, не прекращали. Мы помогаем им. В действительности мы помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы хотим, чтобы война закончилась, мы помогаем им и предоставляем разведданные», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома.

    Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что Вашингтон активно работает вместе с Москвой и Киевом над тем, чтобы окончательно положить конец текущему вооруженному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа лишить Киев разведданных.

    Эксперты предупредили о тяжелейших последствиях утраты американской разведывательной информации для Украины.

    В мае западные СМИ сообщили о почти полном сокращении помощи США Киеву.

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    13 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий, пишут европейские СМИ со ссылкой на источник.

    США объяснили отсутствие предупреждения об ударах по Украине ненастьем, пишет европейское издание Politico со ссылкой на слова неназванного чиновника.

    «Они сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что, по мнению Киева, не является достаточной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что дело могло быть не в этом», – говорится в публикации Politico, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Украину такой информации.

    Между тем еще на прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    13 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Кашпировского похоронили в Виннице

    Tекст: Ольга Иванова

    Психотерапевт Анатолий Кашпировский был похоронен в украинской Виннице, об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).

    «Несколько часов назад в Виннице похоронили моего друга Анатолия Кашпировского. Анатолий Михайлович вернулся домой – к маме и папе, к дочери. Светлая ему память!» – написал Гордон в соцсетях, его слова передает ТАСС.

    Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и работал врачом-психиатром и психотерапевтом. Широкую известность приобрел в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник тело Кашпировского доставили в Стамбул по пути на Украину.

    На прошлой неделе стало известно, что тело доставят для захоронения на Украину через Турцию.

    Родственники решили похоронить его на родине.

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    13 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Российские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
    Российские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам логистики и сухогрузам, перевозившим грузы для ВСУ, сообщило Минобороны.

    В ночь на вторник ВС России ударили высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам. Целями также стали объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, включая морские суда, задействованные в доставке военных грузов, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен цех предприятия «Палп Милл Принт», где производились ракеты и беспилотники большой дальности. Кроме того, удар нанесен по локомотивному депо «Дарница», которое занималось ремонтом поездов для транспортировки военных грузов и грузов двойного назначения.

    В Николаевской области уничтожен склад беспилотников в Мешково-Погорелово и поражен логистический центр «Новая почта» в Терновке, использовавшийся для снабжения вооруженных сил Украины. В Бугском лимане уничтожен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения в порт Николаева.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о ежедневном сокращении ударного потенциала Киева.

    В воскресенье российские военные поразили логистический центр украинских войск и сухогруз с оружием.

    В пятницу ВС России поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

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    13 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет
    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны второй вечер подряд не предоставили Киеву данные о запусках баллистических ракет, сообщили Воздушные силы ВСУ.

    «Ситуация схожа со вчерашней – информации от партнеров по пускам <…> не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении украинских военных.

    Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил, что «не было предупреждения от партнеров по тем каналам, по которым обычно было», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запусках российских ракет.

    Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    На прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    По данным СМИ, США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий.


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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

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    14 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек
    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительным данным, жертвой атаки БПЛА стал один человек, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В результате удара БПЛА в городе Балаково получили повреждения несколько жилых зданий.

    «Предварительно, погиб человек. На месте работают все оперативные службы», – сообщил Бусаргин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с вечера вторника силы ПВО уничтожили 105 БПЛА, направлявшихся к Москве.

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности.

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    14 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны.

    Российские войска применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности для атаки на украинскую инфраструктуру, указало ведомство в Max.

    В результате массированного удара были поражены коммуникационные и энергетические объекты в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Уточняется, что эти мощности использовались в интересах Вооруженных сил Украины и военно-промышленного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские войска нанесли удары по Харькову.

    В понедельник в Киеве, Харькове и Ровенской области прогремели взрывы.

    В воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги также произошел взрыв.

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    13 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    ВС России за сутки в Доброполье освободили 286 зданий
    ВС России за сутки в Доброполье освободили 286 зданий
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В течение прошедших суток в Доброполье освобождено 286 зданий, в том числе три производственных сооружения, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    В районе Доброполья Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые группы 51-й армии наступали в центральной и северо-западной частях города, говорится в канале Max Минобороны.

    Частью сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты «Добропольская».

    В целом подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Лимана, Веровки, Белозерского, Святогоровки, Веселой Горы, Марьевки и Новоявленки ДНР.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось о сорванной попытке деблокировать окруженные подразделения ВСУ в Доброполье.

    В понедельник российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

    ВС России сбросили на позиции ВСУ в Доброполье листовки с призывом сдаться.

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    14 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink

    Экс-советник министра обороны Украины Стерненко заявил об ограничении Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что вооруженным силам страны ограничили доступ к терминалам спутникового интернета Starlink, из-за чего сорвался ряд важных военных операций.

    По словам Стерненко, в среду ночью в движении при скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь, из-за этого был сорван ряд важных миссий, передает ТАСС.

    Он заявил, что американская компания SpaceX ограничила доступ украинской армии к интернету по прямому запросу администрации президента США.

    Ранее европейское издание Politico предполагало, что Трамп может лишить Киев американских разведданных или оказать давление на предпринимателя Илона Маска с целью отключения спутникового интернета, на который сильно полагаются украинские военные.

    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет.

    Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее эксперт предупредил о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты разведданных США.

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