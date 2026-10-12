CNN: США предупредили Украину о риске остановки передачи разведданных

Tекст: Мария Иванова

Американское руководство допустило приостановку участия в программе закупки вооружений для ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Соответствующие предупреждения Вашингтон направил украинским властям и европейским партнерам на выходных. Уведомления от американского внешнеполитического и оборонного ведомств получили чиновники в Киеве и Европе. Кроме того, военные США напрямую обратились к украинским командирам.

Один из собеседников телеканала назвал получение подобных сигналов печальным днем для украинской стороны и ее союзников. По его словам, американские разведданные и поставки вооружений жизненно важны для Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Летом Вашингтон начал десятки расследований поставок вооружений на Украину.

В прошлом году средства массовой информации отмечали, что поддержка ВСУ серьезно ослабила арсеналы США.