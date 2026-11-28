Экономист назвал причины провала саммита ЕС по бюджету

Политолог Лизан: Киев и Брюссель усиливают раскол в Евросоюзе

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Провал саммита ЕС имеет несколько глобальных причин, устранение которых в настоящее время не просматривается. Среди них – расхождение позиций лидеров стран по Украине и внутриевропейские противоречия», – пояснил политолог Иван Лизан.

Спикер напомнил, что одним из противников продолжения поддержки Киева выступает Будапешт. «Украина создала целый комплекс проблем своему юго-западному соседу», – отметил эксперт. В связи с этим он напомнил, что несколько дней назад премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал Банковую ускорить восстановление закарпатских венгров в правах.

С Братиславой у Киева отношения не лучше, продолжил собеседник. «Премьер Словакии Роберт Фицо трактует лоббирование Брюсселем и Берлином новых траншей Украине как «политический шантаж». Словацкий лидер справедливо указывает на некредитоспособность украинского государства, а также отмечает бесперспективность отправки оружия ВСУ», – отметил Лизан.

«Премьер Чехии Андрей Бабиш требует от Брюсселя объяснить итоговые цели выделения Киеву сотен миллиардов евро. Влиятельным актором лагеря противников помощи Украине также является Польша. Ее проблемы с Украиной вообще насчитывают не один век», – продолжил собеседник. Спикер отметил, что и сама Украина ухудшает свое положение атаками на суда в Средиземном и Балтийском морях. «Попытка украинской стороны расширить конфликт на всю территорию Европы вызывает откровенное неприятие большинства лидеров и общественности стран региона», – указал Лизан.

«В итоге идея поддержки Украины разделяется далеко не всеми лидерами стран ЕС», – детализировал политолог. Впрочем, уточнил он, в Европе хватает противоречий и без украинского фактора. «Огромным камнем преткновения является вопрос по военным расходам. Венгрия, Словакия, Чехия отказываются от милитаризации. Испания тратит на оборону даже меньше положенных ранее 2% ВВП», – напомнил спикер.

Другим предметом недовольства лидеров стран ЕС политолог назвал попытки Брюсселя все полнее воздействовать на внутреннюю повестку европейских стран. «Стремление влиять на национальные выборы, вмешательство в конфликт президента и премьера в Польше еще больше подрывают доверие к брюссельской бюрократии», – заметил эксперт.

Впрочем, считает он, ЕС все-таки договорится по бюджету на следующий год. «Конечно, никто в Европе уже не верит в сколько-нибудь значимый потенциальный успех ВСУ на фронте. Но Брюссель не оставит Киев без миллиардов евро. Слишком много коррупционных схем завязано на этот проект», – спрогнозировал Лизан.

Он допустил, что эти и другие противоречия будут разрешены за счет компромиссов со стороны ряда стран, а также взятием на себя большей финансовой ответственности со стороны Германии. «Политический рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца максимально низкий и стагнирующий. Судя по всему, при склонении стран ЕС к принятию бюджета он будет руководствоваться другими мотивами, в первую очередь – финансовыми и личными карьерными», – резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе, посвященный согласованию долгосрочного бюджета на 2028–2034 годы, завершился скандалом. Как сообщает Politico, переговоры зашли в тупик после того, как представители семи «бережливых» государств – стран, требующих сокращения бюджета, включая Данию, Швецию, Бельгию, Австрию, Германию, Нидерланды и Финляндию – демонстративно отказались продолжать участие в секционных заседаниях.

Издание подчеркивает, что этот демарш стал отражением растущей враждебности между странами ЕС, стороны также используют подобные жесткие тактики для того, чтобы добиться уступок от оппонентов. Причем из-за провала переговоров европейские политики решили не возвращаться на второй день консультаций, как это планировалось изначально.

В основе конфликта лежит острое противостояние между двумя лагерями внутри ЕС. Страны вроде Италии и Испании настаивают на сохранении «традиционных» расходов на сельское хозяйство и развитие бедных регионов. «Бережливые» государства требуют урезать бюджет на сумму около 250 млрд евро и перенаправить средства на оборону и безопасность.

Изначально Еврокомиссия предложила бюджет в размере около 2 трлн евро. 21 ноября глава Европейского совета Антониу Кошта представил обновленный проект объемом 1,78 трлн евро, сократив расходы на 204 млрд евро. При этом в проекте предусмотрено увеличение расходов на оборону на 232% по сравнению с текущим бюджетным периодом (2021–2027). Однако эти шаги не удовлетворили сторонников экономии и одновременно вызвали гнев президента Франции Эммануэля Макрона.

Французский лидер настаивает на том, чтобы закрыть сделку по бюджету до конца года, опасаясь затягивания переговоров вплоть до апрельских президентских выборов в Пятой республике. Отсрочка грозит возникновением переходного периода без согласованного бюджета. В такой ситуации ЕС продолжит руководствоваться частью положений предыдущего финансового плана.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не устанавливает никаких временных рамок, но ставит определенные условия и не подпишет документ, пока не сочтет его справедливым для своей страны. В результате из-за сильных разногласий между странами второй день саммита Евросоюза по многолетнему финансовому плану отменили.

Кошта констатировал, что лидеры стран ЕС не достигли согласия ни по одному из трех вопросов бюджетной повестки: общий объем финансирования, распределение средств между направлениями и новые источники доходов. Кроме того, они не смогли согласовать выделение Украине дополнительных 45 млрд евро, добавил председатель Евросовета.

Для утверждения нового многолетнего бюджета требуется единогласие всех государств ЕС. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, консультации возобновятся 17 декабря. Он признал, что потребуется время и немало доброй воли, чтобы сблизить далекие друг от друга позиции. «Нам действительно следует постараться прийти к соглашению еще в этом году», – сказал Мерц.