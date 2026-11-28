Tекст: Тимур Шайдуллин

Голосование за молодежную столицу продлится до 17 декабря, победителя объявят на церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» в Национальном центре «Россия», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росмолодежи.

«В этом году из 21 города-участника премии Росмолодежи «Время молодых» в финал номинации за звание «Молодежной столицы России-2027" вышли Великий Новгород, Иваново, Мурманск, Нальчик и Якутск», – заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Для участия необходимо авторизоваться на «Госуслугах» и выбрать один из пяти городов. Голосовать за город в регионе своей прописки нельзя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Национальном центре «Россия» подвели итоги работы Росмолодежи за 2025 год.

В декабре прошлого года победителями премии «Время молодых» назвали Смоленск и Елец.



