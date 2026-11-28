Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
На «Госуслугах» стартовало голосование за молодежную столицу России 2027 года
На портале госуслуг открылось народное голосование за статус «Молодежная столица России-2027», в финал вышли Великий Новгород, Иваново, Мурманск, Нальчик и Якутск.
Голосование за молодежную столицу продлится до 17 декабря, победителя объявят на церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» в Национальном центре «Россия», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росмолодежи.
«В этом году из 21 города-участника премии Росмолодежи «Время молодых» в финал номинации за звание «Молодежной столицы России-2027" вышли Великий Новгород, Иваново, Мурманск, Нальчик и Якутск», – заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Для участия необходимо авторизоваться на «Госуслугах» и выбрать один из пяти городов. Голосовать за город в регионе своей прописки нельзя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Национальном центре «Россия» подвели итоги работы Росмолодежи за 2025 год.
В декабре прошлого года победителями премии «Время молодых» назвали Смоленск и Елец.