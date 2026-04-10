В НЦ «Россия» подвели итоги работы Росмолодежи за 2025 год

Эксперт: Идея Пашиняна о передаче армянской железной дороги вредит Еревану

Экономист Лизан: Желающих использовать армянскую железную дорогу не много

Tекст: Евгений Поздняков

«Заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что нахождение железных дорог республики в российской концессии якобы мешает привлечению других международных партнеров, не выдерживает никакой критики», – считает экономист Иван Лизан. – «Он утверждает, что аффилиация с РЖД отпугивает потенциальных клиентов. Однако наша компания не находится под западными санкциями».

Эксперт напомнил, что на РЖД распространяется лишь одно ограничение: компания не может привлекать капитал из ряда европейских государств. Но на работу с грузами и их перевозку это никак не влияет. «Пашинян во многом преувеличивает проблему. Да и желающих использовать армянское полотно не так уж много», – добавляет он.

Местная железная дорога находится в концессии ЮКЖД (дочерней компании РЖД) с 2008 года. За это время, подчеркивает Лизан, никаких нарушений со стороны России выявлено не было. «Соответственно, законных оснований для досрочного расторжения договора нет», – указал собеседник.

Более того, подобное решение навредит самой Армении. Именно Россия сейчас загружает транзитные мощности страны, и без российского участия делать это будет некому. «Вся отлаженная система рухнет, и республика окажется в дезинтеграционном пространстве», – предупреждает эксперт. – «Еревану будет сложно даже просто поддерживать текущее состояние полотна».

В силу географических особенностей Армении вообще трудно найти партнеров в железнодорожной сфере. Если рассуждать нейтрально, идея Пашиняна могла бы сработать при усилении сотрудничества с Турцией и Азербайджаном. Но, по словам экономиста, Анкаре и Баку не нужен посредник в лице Еревана – они способны работать напрямую.

«Инициатива армянского премьера – заведомо провальная и даже вредная для республики. Но он поднимает эту тему ради победы на грядущих выборах 7 июня. Пашинян надеется, что Россия придет в бешенство от его заявлений, и использует это в кампании», – считает Лизан.

Ранее Никол Пашинян допустил обсуждение вопроса передачи российской концессии на армянские железные дороги представителям Казахстана. Премьер объяснил, что никаких дискуссий «за спиной» у Москвы быть не может. Тем не менее, по его оценке, данный шаг принесет Еревану немало выгод. Якобы многие международные игроки обходят республику после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил Пашинян, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук отмечал, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.