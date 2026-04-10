В НЦ «Россия» подвели итоги работы Росмолодежи за 2025 год
В Национальном центре «Россия» состоялось итоговое заседание Коллегии Федерального агентства по делам молодежи, на котором были подведены итоги работы Росмолодежи за 2025 год и представлены планы на 2026 год.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о результатах первого года реализации нацпроекта «Молодежь и дети», отметив, что целевые показатели по вовлечению молодежи в проекты развития были перевыполнены: число участников программ профразвития выросло на 20%, а охват профориентационными мероприятиями превысил план на 23%, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В числе приоритетов названа работа с ветеранами СВО, развитие волонтерства и строительство новых молодежных пространств.
Чернышенко сообщил, что платформа Добро.рф объединила почти 10 млн добровольцев, которые выполнили более 700 тыс. заявок на помощь и организовали 250 гуманитарных миссий. Особое внимание уделено поддержке Дагестана, где работают более 2,5 тыс. волонтеров. Вице-премьер отметил важность программы «Регион для молодых», благодаря которой за год отремонтировано 100 тыс. квадратных метров молодежных пространств, и поручил развивать информирование о молодежных центрах с помощью инструмента «Индекс поколения».
Начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что создать единую систему воспитания молодежи возможно только совместными усилиями регионов, образовательных учреждений и общественных организаций. Он подчеркнул особую роль патриотического воспитания и отметил, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет как в оффлайн-, так и в онлайн-формате.
Глава Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что все показатели нацпроекта «Молодежь и дети» за 2025 год были достигнуты. Он назвал в числе задач на 2026 год профилактику негативных явлений в молодежной среде, укрепление информационной безопасности и повышение узнаваемости мер поддержки. Среди ключевых событий выделены День молодежи, неделя субботников «Мы за чистоту», премия «Время молодых» и Международный фестиваль молодежи.