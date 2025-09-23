Судья Момотов переписал имущество на мать перед назначением

Tекст: Вера Басилая

Генеральная прокуратура России выявила, что судья Верховного суда и председатель Совета судей Виктор Момотов перед своим назначением переписал имущество на мать и сменил ей фамилию, чтобы скрыть активы, передает ТАСС.

По данным источника агентства, Момотов был назначен судьей в 2010 году, после чего, осознавая грядущие ограничения, передал коммерческие активы матери и фиктивно оформил на нее долю в отеле «Мартон Пашковский».

Для сокрытия связей с незаконной коммерческой деятельностью фамилия матери была изменена с Момотовой на Ларянову. При этом женщина не занималась бизнесом из-за возраста, однако на нее оформлялись все активы.

В связи с поданным иском Генпрокуратура также требует временно запретить Момотову и другим ответчикам выезд за границу, а в качестве обеспечительных мер – арестовать все их имущество, денежные средства и ценности. Момотов с 2010 года является судьей Верховного суда, с 2016 года занимает пост председателя Совета судей, а в 2022 году был переизбран на новый срок.

Генеральная прокуратура России подала антикоррупционный иск к председателю Совета судей и судье Верховного суда Виктору Момотову с требованием изъять 95 объектов недвижимости.

Источники заявили, что Момотов стал совладельцем сети отелей Marton на 9 млрд рублей вместе с представителями криминалитета.