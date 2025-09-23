Председателя Совета судей Момотова заподозрили в связях с криминалом

Tекст: Вера Басилая

Об участии судьи Верховного суда, председателя Совета судей Виктора Момотова в совместном бизнесе с криминальными структурами сообщил источник, знакомый с иском Генпрокуратуры, передает ТАСС.

По его словам, Момотов в 2007 году объединился с краснодарским криминальным авторитетом Марченко для ведения гостиничного бизнеса и приобрел в долевую собственность здание, где сейчас расположен отель «Мартон Пашковский».

Источник сообщил, что Момотов использовал статус судьи для развития бизнеса и вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки «Покровские». За оказанные услуги он получил земельный участок и два нежилых здания. По информации собеседника агентства, Момотов и Марченко в 2018–2019 годах через фиктивные судебные споры взыскали более 100 млн рублей с бюджета Краснодара, после чего распорядились деньгами по своему усмотрению.

В результате этой деятельности была создана сеть бизнес-отелей Marton, состоящая из 40 гостиничных комплексов в разных регионах России. Общая стоимость объектов, по данным источника, превышает 9 млрд рублей. В создании этой сети участвовали представители криминалитета, а легализация имущества происходила через судебные решения.

Ранее Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск к председателю Совета судей и судье Верховного суда Виктору Момотову с требованием изъять 95 объектов недвижимости.