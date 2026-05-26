Экологи выявили серное загрязнение Азии после американских бомбардировок Ирана

Американские бомбардировки Ирана привели к серному загрязнению Азии

Tекст: Мария Иванова

Китайские исследователи зафиксировали последствия уничтожения предприятий по переработке нефти в Тегеране, передает ТАСС.

В результате мартовских атак в воздух попало около 30 тыс. тонн ядовитых соединений, которые распространились на площади 300 тыс. кв. километров.

«Проведенный учеными анализ спутниковых данных показал, что даже краткосрочный пожар на нефтебазах, который длился порядка одного-двух дней, привел к попаданию в атмосферу огромного количества загрязнителей, распределившихся по территории площадью в 300 тыс. кв. километров. Порожденный ими «черный дождь» представляет большую опасность для общественного здоровья и состояния атмосферы», – сообщила пресс-служба Института атмосферной физики КАН.

Группа климатологов под руководством Чжана Пэна изучила информацию со спутников Фэнъюнь-3 и Sentinel-5P. Аппараты показали, что токсичное облако ушло на северо-восток, достигнув Восточной Азии через два дня после ударов. Ученые полагают, что эти выбросы серьезно повлияли на местные экосистемы.

В дальнейшем специалисты из Китая намерены развернуть новую орбитальную группировку. Это поможет непрерывно фиксировать скачки уровня вредных веществ по всей планете для изучения последствий подобных катастроф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, густой дым затянул небо над Тегераном после обстрела топливных объектов. Горящие резервуары с нефтью спровоцировали выпадение кислотных ливней на улицы города. Жители иранской столицы массово жаловались на мигрени и раздражение кожи из-за токсичных осадков.