Кремль оценил реакцию Евросоюза на предупреждения об ударах

МИД анонсировал системные удары по объектам в Киеве после теракта в Старобельске

Tекст: Валерия Городецкая

В сообщении на сайте МИД подчеркнуто, что решение связано с атакой украинских войск на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.

«Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей», – говорится в заявлении.

«Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», – подчеркивает МИД.



В ведомстве отметили грубое нарушение положений Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов, предусматривающих защиту мирных жителей в условиях вооруженных конфликтов, а также Конвенции о правах ребёнка 1989 года и других ключевых норм международного права.



«Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», – заявляет МИД. По сообщению ведомства, удары будут наноситься по местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, отвечающих за поставки комплектующих, разведданные и целеуказание. Отдельно подчеркнуто, что удары предусмотрены и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.

В ведомстве обратили внимание, что перечисленные объекты рассредоточены по всему Киеву. В связи с этим иностранным гражданам, включая сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендовано как можно скорее покинуть город, а жителям украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевских властей.

В понедельник МИД объявил о подготовке заявления по ответным ударам по Киеву.

Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

Президент России Владимир Путин связал эту атаку с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.