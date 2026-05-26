Россиянам назвали три ошибки при заправке кондиционера в автомобиле
Неправильная заправка автомобильного кондиционера, по словам специалистов, способна ускорить износ компрессора, ухудшить охлаждение салона и привести к дорогостоящему ремонту.
О трех типичных ошибках при обслуживании автомобильных кондиционеров автомобилистам рассказал «Газете.Ru» руководитель одного из автосервисов Валерий Чмелев.
По его словам, некорректная заправка сокращает ресурс компрессора, ухудшает работу системы и в итоге грозит серьезными поломками.
«Самое частое нарушение – добавить фреон в кондиционер, не удалив старый хладагент, воздух и влагу. Правильная заправка требует откачки остатков, вакуумирования и проверки герметичности. Влага при работе образует кислоты, которые разъедают алюминиевые трубки, испаритель и конденсатор. В итоге получаем шумный и перегревающийся компрессор, риск коррозии изнутри и утечку фреона», – сказал эксперт.
Второй распространенной ошибкой он назвал дозаправку по манометрам без контроля массы хладагента. Завод указывает точное количество в граммах, и сервис должен заправлять по весам. Заправка «на глаз», подчеркнул Чмелев, дает погрешность в десятки процентов, при недоливе система хуже охлаждает, а при переливе возрастает давление и нагрузка на компрессор, возможны утечки, срабатывание клапана или гидроудар.
Третья ошибка связана с компрессорным маслом. В контуре циркулирует хладагент с растворенным маслом, которое смазывает детали. Типичная «гаражная» заправка либо вовсе не предусматривает добавление масла, из-за чего компрессор работает на масляном голодании и быстро заклинивает, либо предполагает его избыток, который вытесняет фреон, скапливается внизу системы и мешает правильному распределению хладагента, отметил специалист.
Ранее директор департамента механического ремонта автомобильной группы Павел Константинов назвал влажность и неисправности системы вентиляции основными причинами запотевания окон в автомобиле зимой.
Также эксперты по климатической технике рекомендовали проводить техническое обслуживание кондиционеров не реже двух раз в год с проверкой уровня хладагента.
