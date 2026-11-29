The Atlantic: Хуситы переломили войну против Саудовской Аравии

Tекст: Игорь Иножарский

По данным журнала The Atlantic, война Саудовской Аравии с йеменскими хуситами превратилась из «несопоставимого конфликта» в ситуацию, где более бедная сторона получает стратегическое преимущество. Эр-Рияд располагает одной из самых технологичных армий в мире, вооруженной американскими и другими западными системами, тогда как хуситы опираются в основном на артиллерию и самодельные или собранные из импортных деталей беспилотники, однако именно они перехватили инициативу, пишет The Atlantic.

Издание отмечает, что поначалу возобновившиеся летом боевые действия объясняли поставками вооружений из Ирана и Китая, но хуситы наращивают собственные разработки. Исследовательская группа Conflict Armament Research установила, что они пытаются создать новый класс баллистических ракет средней дальности на базе китайских комплектующих; также сообщается об использовании искусственного интеллекта для доработки программного обеспечения вооружений и диверсификации каналов поставок компонентов.

Вооружившись такими системами, хуситы на протяжении трех месяцев атаковали ключевую экономическую инфраструктуру Саудовской Аравии, включая главный нефтепровод страны, основной аэропорт Эр-Рияда и штаб-квартиру Saudi Aramco. Для прорыва ПВО они применяют тактику отвлекающих налетов беспилотников с последующим пуском баллистических ракет. Саудовские власти, по оценке авторов, оказались уязвимы из-за чрезмерной зависимости от дорогих перехватчиков, закупаемых в США, запасы которых сложно и затратно восполнять.

The Atlantic указывает, что хуситы становятся все более самодостаточными и способны быстро восстанавливать арсенал, тогда как обороноспособность королевства в долгосрочной перспективе во многом зависит от поставок из Соединенных Штатов. Настолько сложной, по данным The Wall Street Journal, стала ситуация, что Эр-Рияд поинтересовался у хуситов, какую сумму те потребуют за прекращение атак, и получил ответ о необходимости выплатить 51 млрд долларов, что показало отсутствие у мятежников интереса к переговорам.

По мнению авторов материала, происходящее отражает смену характера войн, когда более слабые армии с относительно дешевыми, подвижными и во многом самодельными системами способны ставить в оборонительное положение крупные державы с дорогостоящими вооружениями. «Любая страна, которая тратит слишком много времени и денег в погоне за самыми продвинутыми и дорогими боевыми технологиями, будет испытывать трудности в противостоянии с тем, кто может создавать гибкие вооружения по низкой цене», – заключает The Atlantic, предупреждая, что при ставке лишь на сложные системы США рискуют оказаться в положении Саудовской Аравии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство промышленности Саудовской Аравии допустило перенос крупного форума Future Minerals Forum из-за эскалации конфликта с йеменскими хуситами. В тот же день йеменские хуситы атаковали порты Джидда и Джизан в ответ на удары по Ходейде. В среду коалиция Саудовской Аравии нанесла серию ударов по объектам в йеменском порту Ходейда после угроз хуситов ударить по саудовским портам на Красном море.