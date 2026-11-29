На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.10 комментариев
Над Орловской областью за ночь сбили 15 беспилотников
Системы ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников над Орловской областью
За минувшую ночь над территорией Орловской области были сбиты 15 беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«В одном из населенных пунктов Орловского муниципального округа повреждено остекление квартир жилых домов», – заявил глава региона.
Он добавил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, иных разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении трех ракет и двух беспилотников над регионом.
Также российские системы противовоздушной обороны сбили 16 украинских дронов в Орловской области.
Кроме того, над территорией региона уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов и две ракеты.