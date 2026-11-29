Системы ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников над Орловской областью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«В одном из населенных пунктов Орловского муниципального округа повреждено остекление квартир жилых домов», – заявил глава региона.

Он добавил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, иных разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении трех ракет и двух беспилотников над регионом.

Также российские системы противовоздушной обороны сбили 16 украинских дронов в Орловской области.

Кроме того, над территорией региона уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов и две ракеты.