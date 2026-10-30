«Командование 127 отмбр ВСУ отменило отпуска для своих военнослужащих. Это связано с потерями личного состава, понесенными в результате проведения операции «Медвежий угол», – сообщил «Северный Ветер» в «Максе».
На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Север» сохраняют высокие темпы продвижения, интенсивно работает авиация ВКС России и расчеты беспилотников.
Стало известно, что командир 475-го отдельного штурмового полка ВСУ Александр Настенко получил более 100 тыс. долларов от производителя дронов «СкайФолл» за медийное продвижение продукции компании и содействие заключению контрактов на массовую закупку беспилотников для ВСУ.
Авиация ВКС России, артиллерия и расчеты беспилотников группировки «Север» нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Волчанска, Великого Бурлука, Бугаевки и других населенных пунктов. «Северяне» продвинулись на Липцовском, Волчанском и Великобурлукском направлениях до 700 м.
На Сумском направлении российская авиация, артиллерия и беспилотники наращивают интенсивность ударов по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Сумы, Радьковка, Вакаловщина, Коренек, Диброво, Новая Слобода, Эсмань, Пустогород, Шостка и Фотовиж.
Ведутся стрелковые бои в районах Хотени, Великой Рыбицы и Коренека.
Удары наносятся также по позициям ВСУ в Черниговской области в районе Тихоновичей.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 135 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование украинской армии направило 74-й отдельный разведывательный батальон из ДНР в Сумскую область с целью наращивания диверсионной деятельности.
Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров в октябре доложил президенту Владимиру Путину о проведении операции «Медвежий угол», в результате которой российские войска окружили и уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области.
Российские военные в ходе операции «Медвежий угол» с 1 сентября освободили 28 населенных пунктов и уничтожили 1810 бойцов ВСУ.
Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!