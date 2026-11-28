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Дрон ВСУ ранил девять человек при ударе по автобусу в Брянской области
В Брянской области девять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус
В результате удара украинского беспилотника по служебному транспорту в поселке Климово пострадали девять человек, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
В Брянской области украинский беспилотник атаковал служебный автобус предприятия «Мираторг», сообщает губернатор.
«В поселке Климово украинский дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании «Мираторг». Пострадали девять человек, среди них шесть сотрудников компании и местные жители. Они были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Всем назначено амбулаторное лечение», – заявил Ковальчук.
Глава региона добавил, что в городе Стародуб беспилотник нанес удар по другому предприятию. В результате атаки ранения получил 34-летний мужчина, медики оказали ему необходимую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мужчина погиб при атаке украинского дрона-камикадзе на поселок Белая Березка в Брянской области.
Ранее мирный житель стал жертвой удара беспилотника по гражданскому автомобилю в селе Гриневочка.
Также юноша получил ранения в результате атаки дрона на машину в Климовском районе.