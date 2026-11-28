В Брянской области девять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Брянской области украинский беспилотник атаковал служебный автобус предприятия «Мираторг», сообщает губернатор.

«В поселке Климово украинский дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании «Мираторг». Пострадали девять человек, среди них шесть сотрудников компании и местные жители. Они были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Всем назначено амбулаторное лечение», – заявил Ковальчук.

Глава региона добавил, что в городе Стародуб беспилотник нанес удар по другому предприятию. В результате атаки ранения получил 34-летний мужчина, медики оказали ему необходимую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мужчина погиб при атаке украинского дрона-камикадзе на поселок Белая Березка в Брянской области.

Ранее мирный житель стал жертвой удара беспилотника по гражданскому автомобилю в селе Гриневочка.

Также юноша получил ранения в результате атаки дрона на машину в Климовском районе.