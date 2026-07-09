  • Новость часаЭксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского
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    Европейцы отказываются от американской оборонки
    Украинец завел роман с россиянкой ради подготовки теракта в Москве
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    Эксперт указал на недостатки мультибрендовых ПВЗ
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    СБУ угрозами жене заставила россиянина пойти на теракт
    Киев планировал убить военного в Москве с помощью дрона
    Италия выслала двух военных атташе российского посольства
    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабёж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы, в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

    9 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    6 комментариев
    9 июля 2026, 12:21 • Новости дня

    Девочка из Константиновки рассказала об обмане украинскими военными

    Девочка из Константиновки: ВСУ обманули семью с эвакуацией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вывезенная российскими бойцами из Константиновки девочка рассказала, что ВСУ обманули с эвакуацией ее семью, в которой были ранены бабушка и дедушка.

    Украинские военные обманули семью с эвакуацией, оставив раненых пожилых людей без помощи, передает РИА «Новости». Десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей, спасли и вывезли российские военнослужащие.

    По словам спасенного ребенка, бабушка и дедушка получили ранения еще до освобождения города. Девочка рассказала: «Дед с бабушкой утром пошли за бутылями с водой, мы с мамой в подвале сидели и слышим прилет, такой звук, что прилетело что-то, и мама побежала смотреть. Прибежала вся в слезах, что деда с бабой ранило».

    Затем мать ребенка отправилась за помощью. Как отметила девочка, украинские солдаты занесли раненого дедушку в кухню и пообещали организовать выезд, однако так и не сдержали слово. Ребенок уверен, что военные просто соврали семье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие спасли оставшуюся без попечения родителей десятилетнюю девочку из Константиновки.

    Перед этим бойцы организовали планомерный вывоз мирного населения из освобожденного населенного пункта.

    Несколькими днями ранее Министерство обороны объявило о завершении зачистки городских кварталов от остатков украинских подразделений.

    8 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены предоставить Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующее решение было озвучено в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа разрешение на выпуск американских зенитных комплексов.

    До этого американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

    Зимой глава киевского режима договорился с президентом США о поставках пакета ракет PAC-3 для Patriot.

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    8 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о возможной эскалации отношений между Варшавой и Киевом, призвав украинскую сторону к сдержанности.

    Выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре, глава польского МИД сообщил, что обсудил высказывания Буданова с министром иностранных дел Украины, передает ТАСС.

    «Вчера я обсуждал это заявление [Буданова] с главой МИД Украины. Мне кажется, что лучше сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша уже очень многое для нее сделала», — заявил Сикорский.

    Поводом для комментария стали слова Буданова, который ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Киев не намерен принимать ультиматумы Варшавы. Кроме того, он выразил мнение, что пик противостояния между двумя странами еще впереди, а инициатором нового витка напряженности станет польская сторона.

    Отношения Польши и Украины обострились в июне после решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). В Польше участников УПА считают ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни 1943 года.

    После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В ответ ряд украинских чиновников отказались от польских государственных наград, аналогичное решение приняли и трое бывших президентов Украины. Позднее часть польских граждан также вернула ранее полученные украинские награды.

    На фоне дипломатического конфликта Зеленский отказался участвовать в международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Гданьске 25–26 июня, а также объявил о создании «пантеона украинских героев». Впоследствии Верховная рада приняла закон о «национальном пантеоне», предусматривающий возможность перезахоронения участников УПА.

    Напомним, Буданов предрек неизбежное обострение отношений между Киевом и Варшавой к 11 июля.

    Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий назвал несостоятельными попытки украинского чиновника переложить вину за дипломатический кризис на польскую сторону.

    Месяцем ранее Буданов отказался от врученного ему Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 00:20 • Новости дня
    Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове
    Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Во Львове вспыхнул конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы), толпа окружила и перевернула служебный автомобиль военкомата, сообщили украинские СМИ.

    По данным СМИ, «масштабный бунт против ТЦК» произошел «из-за насильственной мобилизации мужчины». Десятки людей окружили машину территориального центра комплектования, раскачивали ее и пытались разбить. Все это происходило под крики «Позор» и оскорбления в адрес сотрудников военкомата, после чего толпа перевернула автомобиль.

    По данным издания, жители устроили бунт после того, как сотрудники военкомата схватили и избили 20-летнего парня. Мэр Львова Андрей Садовой уточнил, что инцидент произошел в Сыховском районе города, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет очередная волна насильственной мобилизации.

    В июне зафиксирована очередная волна скандалов, связанных с насильственной мобилизацией. В социальных сетях регулярно появляются новые видео конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах.

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    9 июля 2026, 09:00 • Новости дня
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские спецслужбы пресекли беспрецедентную атаку беспилотников на военные объекты и арестовали девушку, готовившую убийство высокопоставленного офицера в Москве, сообщили в ФСБ.

    Целями атак должны были стать инфраструктура, предприятия военно-промышленного комплекса и военнослужащие, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Атаки планировались при непосредственном участии западных кураторов, они должны были стать беспрецедентными по масштабу и степени угрозы.

    В Москве удалось предотвратить покушение на одного из руководителей Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка, родившаяся в 2001 году.

    Следствие установило, что два года назад ее завербовали через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Девушка собирала данные о военных объектах в столице и Петербурге.

    При обыске у подозреваемой нашли технику для слежки, средства маскировки и телефоны с перепиской. В ведомстве добавили, что фигурантка уже признала свою вину и начала сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанной грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники ФСБ предотвратили убийство военнослужащего Минобороны завербованным иностранцем.

    Весной силовики сорвали серию атак украинских беспилотников в Московском регионе. В том же месяце спецслужбы задержали агента с ударными дронами в Саратовской области.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    8 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп назвал удары вглубь России «эскалацией для завершения войны»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Трамп прокомментировал текущую ситуацию на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС. Во время встречи с Владимиром Зеленским политик высказался о недавних действиях Киева.

    «Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», – подчеркнул глава государства. Присутствовавший на переговорах госсекретарь США Марко Рубио добавил, что подобные инциденты меняют ход противостояния.

    По его словам, защищать воздушное пространство России якобы становится сложнее, что в перспективе должно создать условия для дипломатического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп запланировал поднять вопрос мирного урегулирования украинского кризиса на встрече стран НАТО.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос об оценке американским лидером эскалации конфликта в администрацию Белого дома.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об угрозе перехода боевых действий в новую фазу из-за обмена мощными ударами.

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    9 июля 2026, 09:04 • Новости дня
    Сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве
    Сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники спецслужб предотвратили убийство военного, организованное Киевом через обманутую фиктивным романом российскую гражданку, сообщили в ФСБ.

    В столице задержана гражданка России, помогавшая иностранной разведке готовить нападение на высокопоставленного военнослужащего, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Куратор манипулировал женщиной, обещая совместное будущее после завершения миссии.

    «В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины», – добавили в спецслужбе.

    В марте 2026 года задержанная сняла жилье рядом с домом офицера. Там она установила камеры для круглосуточной трансляции видеосигнала на Украину и передавала точные координаты своему координатору.

    Кроме того, злоумышленница подготовила тайное укрытие для непосредственного исполнителя преступления, закупив продукты и средства маскировки. Сама пособница планировала сбежать на Украину транзитом через Турцию и Молдавию.

    Ранее в четверг ФСБ сообщила о предотвращении серии террористических атак в России, которые организовал киевский режим. Также было предотвращено покушение на российского военного.

    В июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    8 июля 2026, 16:24 • Новости дня
    Киев охватил едкий запах после российского удара по нежилому зданию
    Киев охватил едкий запах после российского удара по нежилому зданию
    @ Alina Smutko/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице зафиксировано возгорание после атаки беспилотника, горожан призывают не открывать окна из-за распространения неприятного запаха, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Российские подразделения поразили нежилое здание в Киеве с помощью беспилотника, что спровоцировало сильное возгорание, написал Рожин в своем канале в Max.

    «В Киеве после удара российских войск по нежилому зданию горожане сообщают о резком неприятном запахе. Мощный пожар в Киеве после атаки беспилотника. Сообщают о вони и призывают закрывать окна», – отметил он.

    Ранее российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил атаку беспилотников на город. В результате поражения военных объектов в Бучанском районе вспыхнуло мощное возгорание.

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    8 июля 2026, 16:50 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении провести сегодня телефонные переговоры с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным сразу после завершения официальной встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.

    Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен организовать сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление политик сделал восьмого июля во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, передает ТАСС.

    «У нас будут переговоры сегодня», – сказал Трамп.

    Ранее Трамп сообщил о передаче Украине лицензии на производство Patriot.

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    9 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot

    TWZ: Украина не сможет быстро наладить производство ракет Patriot

    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обещанная Вашингтоном лицензия на выпуск зенитных перехватчиков не принесет Киеву быстрой пользы, так как создание одной ракеты занимает больше двух лет, отмечают СМИ.

    Трамп на саммите НАТО в Анкаре предложил Владимиру Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot, передает The War Zone. «Это довольно круто. Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы не даем их достаточно. Я сказал: «Делайте их сами», – заявил американский лидер.

    Однако издание отмечает, что реализация этого плана займет много месяцев. Производство сталкивается с серьезными ограничениями: для ракеты требуется 24 месяца, а для твердотопливного двигателя – 30 месяцев.

    Основная проблема заключается в нехватке ключевых компонентов, таких как активные радиолокационные головки самонаведения, производимые компанией Boeing.

    Кроме того, Украина должна обеспечить безопасность производственных мощностей, которые могут стать целью российских ударов. По данным украинской разведки, Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет «Искандер» в 2026 году.

    Эксперты подчеркивают, что объемы производства ракет в России значительно превышают текущие возможности выпуска высокотехнологичных перехватчиков Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Bloomberg предупредило о необходимости долгих лет для организации выпуска таких перехватчиков.

    Издание Responsible Statecraft назвало подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

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    9 июля 2026, 09:46 • Новости дня
    Задержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера в Москве
    Задержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера в Москве
    @ ФСБ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Девушка, задержанная по подозрению в подготовке убийства российского военного, призналась, что по заданию украинских спецслужб арендовала квартиру на Новом Арбате для наблюдения за жертвой.

    Россиянка подозревала, что следит за высокопоставленным лицом ради его убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

    «Я арендовала квартиру в городе Москва… и установила камеру», – заявила задержанная на опубликованном спецслужбой видео.

    Куратор 25-летней девушки завербовал ее под предлогом романтических отношений. Они познакомились шесть лет назад, а в 2024 году возобновили общение. Выяснилось, что мужчина переехал на Украину и занимался разведывательной деятельностью, после чего россиянка предложила ему свою помощь.

    Сначала в качестве проверки она собирала данные в заведениях Петербурга. Затем куратор поручил ей переехать в столицу и организовать слежку за военным. Злоумышленницу задержали во время прогулки с собакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники спецслужб предотвратили организованное Киевом убийство высокопоставленного военнослужащего. Украинский координатор завербовал исполнительницу преступления через мессенджер два года назад.

    Ранее суд в Петербурге приговорил другую пособницу украинских спецслужб к 16 годам колонии за слежку за генералом.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    9 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    @ REUTERS/Richard Chung

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка президента США Дональда Трампа усилить украинскую систему ПВО за счет передачи лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесполезной и даже навредить самому Вашингтону, пишет издание Responsible Statecraft.

    Решение президента США передать Киеву лицензию на выпуск зенитных комплексов Patriot может навредить самому Вашингтону, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Responsible Statecraft.

    «Во-первых, украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию, а во-вторых, войну с Россией никогда не выиграть на поле боя», – указывается в публикации.

    Американские журналисты отмечают, что подобный шаг не решит проблему дефицита систем ПВО на Украине. При этом передача технологий облегчит геополитическим конкурентам доступ к секретной военной информации. Автор статьи предполагает, что Пентагон осознает эти риски и постарается максимально затянуть реализацию опасной инициативы.

    О возможной передаче лицензии американский лидер заявил на полях недавнего саммита НАТО в Анкаре. В свою очередь Москва неоднократно предупреждала о недопустимости накачивания Киева оружием. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые подобные военные грузы автоматически становятся законной целью для российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Белого дома сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В середине июня американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном выпуске боеприпасов.

    При этом западные военные эксперты сочли отправку дополнительных систем ПВО на Украину абсолютно бесполезной.

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    9 июля 2026, 12:10 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб

    Ветеран ФСБ Гончаров: Готовившая теракт россиянка стала жертвой украинской пропаганды

    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан. Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Не исключено, что она стала жертвой украинской пропаганды, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве.

    «Террористическое давление Украины на нашу страну усиливается. Так, спецслужбы противника активно проводят вербовочные операции для терактов и диверсий. Как правило, привлекают украинских беженцев, которые не любят Россию, мигрантов, малообеспеченных граждан», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Кроме того, ВСУ запускают сотни беспилотников по регионам РФ, продолжил собеседник. «Агентура может наводить их на высокопоставленного офицера, военные объекты и предприятия ВПК. А Запад предоставляет украинской стороне спутниковые данные, которые периодически позволяют обходить системы ПВО», – рассуждает Гончаров. Как заметил ветеран ФСБ, разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан.

    Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Спикер не исключает, что она стала жертвой украинской пропаганды. «Это не первый случай. Известно, например, что девушка со словами «если ты меня любишь» просила школьника отнести в военкомат некую посылку», – рассказал спикер.

    «В этом смысле спецслужбы Украины используют все возможности, чтобы довести теракты, диверсии и убийства до финала», – пояснил Гончаров. По его мнению, на этом фоне важно работать с молодежью и проводить воспитательную работу. Тем более, что ожидать спада террористической угрозы не приходится. «С 2014 года Украина – фактически страна-наемник. Она находится под полным контролем спецслужб США, Британии и ряда других европейских стран, которые планируют операции против России», – напомнил собеседник.

    Несмотря на колоссальное внешнее давление, ФСБ показывает эффективную работу, считает Гончаров. «Ни одна спецслужба и контрразведка мира не может гарантировать 100% предотвращаемость терактов и диверсий. Тем не менее, ФСБ работает успешно и хорошо. Я горжусь тем, что у нас есть такая служба», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Евгений Поддубный. «Не секрет, что спецслужбы киевского режима целенаправленно вербуют молодых женщин через романтические отношения в мессенджерах, используя эмоциональную вовлеченность как главный рычаг управления агентом», – написал он. Поддубный напомнил, что с начала 2026 года в России предотвращено уже 78 терактов, и противник все больше делает ставку на физическую ликвидацию.

    «Под прицелом – военные, сотрудники ОПК, чиновники, лидеры общественного мнения», – заметил военкор. По его оценкам, провал серии терактов Украины говорит о том, что контрразведывательное проникновение в агентурную цепочку произошло на раннем этапе – исполнитель так и не въехал в страну. «Квартира работала как ловушка», – заключил он.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (2)
    8 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус под Белгородом
    Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус под Белгородом
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирный житель получил ранения при атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

    По информации из канала оперштаба в Max, инцидент произошел в селе Никольское в Белгородском округе.

    Пострадавший получил множественные слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи доставила его во вторую городскую больницу Белгорода. Сейчас пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на автодороге Никольское – Таврово. В июне при ударе дрона по пассажирскому транспорту в селе Вознесеновка погиб один мирный житель.

    В феврале в Никольском из-за налета беспилотника на автомобиль пострадал местный мужчина.

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    9 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    FT сообщила о проблемах Киева из-за убийства подозреваемой во взрыве в Монако

    FT: Убийство подозреваемой во взрыве в Монако грозит Киеву вопросами на Западе

    Tекст: Мария Иванова

    Гибель предполагаемой исполнительницы покушения на предпринимателя Вадима Ермолаева подрывает доверие западных партнеров к способности украинских властей бороться с организованной преступностью, отмечает Financial Times.

    Смерть гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева, может вызвать серьезные вопросы к украинским властям со стороны Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Ранее под Киевом обнаружили тело женщины, а позже задержали подозреваемых в ее убийстве – сотрудника военной разведки и бывшего силовика.

    «Обстоятельства гибели Березовской и личность подозреваемых, арестованных в связи с этим, вероятно, вызовут неудобные вопросы к Киеву – не в последнюю очередь из-за его усилий убедить партнеров в ЕС, что он пытается побороть организованную преступность и коррупцию в рамках стремления вступить в блок», – пишет британское издание.

    Ранее Guardian отмечала, что инцидент может дорого обойтись украинской стороне.

    Само покушение на Ермолаева произошло 29 июня в Монако. В результате взрыва предприниматель пострадал, однако местная прокуратура не стала квалифицировать случившееся как теракт. По данным газеты Figaro, следователи считают приоритетной версией причастность СБУ.

    Украинские силовики задержали сотрудника военной разведки по подозрению в убийстве Березовской.

    Взрыв в Монако был не последним ударом по Западу со стороны Украины, где сами западные страны и вырастили радикальный режим, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

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    9 июля 2026, 12:10 • Новости дня
    ФСБ: СБУ угрозами жене заставила россиянина пойти на теракт

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская служба безопасности (СБУ) смогла заставить россиянина, жившего в Днепропетровске, совершить попытку убийства военного в Москве, угрожая уголовным преследованием его жене, сообщили в ФСБ.

    Завербованный россиянин жил с семьей в Днепропетровске. До этого в 2002 году его осудили в России за кражу и разбой.

    В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования жены СБУ заставила его пройти подготовку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «По указанию куратора фигурант арендовал в городе Москве квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за адресом проживания объекта посягательства», – добавили в ФСБ.

    Также он купил накладные усы, бороду и очки, чтобы использовать маскировку в ходе теракта.

    Подозреваемого задержали в Краснодаре, это мужчина 1978 года рождения.

    ФСБ ранее сообщила, что покушение организовал по указке СБУ житель Днепропетровска. Для этого его обучили стрелять и устраивать взрывы.

    Убить военного планировали с помощью дрона.

    В четверг ФСБ также предотвратила серию терактов.

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