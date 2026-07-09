Европейцы вообще, и голландцы, в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
Упавшего в Москву-реку мужчину извлекли из воды
Мужчина упал с Новоарбатского моста в Москву-реку, он оказался на середине реки и потерял сознание, но его удалось спасти, сообщил источник в экстренных службах.
В центре столицы человек сорвался с моста и оказался на середине реки, после чего потерял сознание до прибытия спасательных служб, сказал собеседник телеканала 360.
Команда проходившего мимо электрического судна первой пришла на помощь. Моряки бросили тонущему спасательный круг и предприняли попытку поднять его на борт.
Вскоре к месту происшествия прибыл катер со спасателями, которые извлекли человека из воды. В тот момент он уже находился без сознания. Пострадавшего доставили на причал Киевский, где передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
В апреле 2025 года экипаж электросудна «Сетунь» спас тонущего в районе Нагатинского моста мужчину.
В июле того же года на Рыбинском водохранилище в Ярославской области двое мужчин оказались в воде, их спас сотрудник МЧС Вячеслав Пудов.