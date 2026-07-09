Упавшего в Москву-реку мужчину извлекли из воды

Tекст: Алексей Дегтярёв

В центре столицы человек сорвался с моста и оказался на середине реки, после чего потерял сознание до прибытия спасательных служб, сказал собеседник телеканала 360.

Команда проходившего мимо электрического судна первой пришла на помощь. Моряки бросили тонущему спасательный круг и предприняли попытку поднять его на борт.

Вскоре к месту происшествия прибыл катер со спасателями, которые извлекли человека из воды. В тот момент он уже находился без сознания. Пострадавшего доставили на причал Киевский, где передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

В апреле 2025 года экипаж электросудна «Сетунь» спас тонущего в районе Нагатинского моста мужчину.

В июле того же года на Рыбинском водохранилище в Ярославской области двое мужчин оказались в воде, их спас сотрудник МЧС Вячеслав Пудов.