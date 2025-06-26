В Кургане задержали транссексуала за участие в экстремистской ячейке «Граждане СССР»

Tекст: Мария Иванова

Правоохранители задержали транссексуала в Кургане по подозрению в участии в запрещенной экстремистской организации «Граждане СССР», передает РИА Новости. По сведениям силовых структур, задержанный был сторонником международного движения ЛГБТ, деятельность которого в России запрещена, и принимал участие в работе межрегиональной организации «Граждане СССР».

В ходе оперативных мероприятий была обнаружена документация, подтверждающая операцию по смене пола и имени.

Задержанный является безработным, в 2019 году прошел операцию по смене пола с женского на мужской, что подтверждено паспортом, а в настоящее время проходит гормональную терапию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об участии в деятельности экстремистской организации, максимально возможное наказание по которой составляет шесть лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года в Петербурге задержали организатора запрещенной группы «Граждане СССР».

До этого Кузбассе арестовали участников той же организации после нападения на полицейского. В Хакасии одного из сторонников «Граждан СССР» отправили лечиться за отрицание легитимности России.