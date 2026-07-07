Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.6 комментариев
На подлете к Москве сбили девять беспилотников
Противовоздушные силы поразили девять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин в Max.
Ранее Собянин сообщал, что на подлете к городу уничтожили шесть дронов.
В ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, также в такой режим перешел аэропорт Внуково.