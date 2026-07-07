На подлете к Москве сбили девять беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов, летевших к Москве

Tекст: Ольга Иванова

Собянин сообщил об атаке беспилотников на столичный регион на платформе Мах. По его словам, средства ПВО предотвратили прорыв аппаратов к городу.

«Уничтожены пять вражеских БПЛА, летевших на Москву», – заявил Собянин. Он указал, что все аппараты были сбиты до достижения ими заявленной цели.

По информации мэра, на местах падения обломков действуют специалисты экстренных служб. Они занимаются осмотром территории и ликвидацией последствий инцидента, уточнил Собянин в своем сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО Минобороны уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву.

10 июня средства противовоздушной обороны ликвидировали пять дронов, направлявшихся в сторону столицы.

Ранее в июне ПВО уничтожили девять беспилотников, направлявшихся к Москве.