Европейцы вообще, и голландцы, в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
ФСБ: СБУ угрозами жене заставила россиянина пойти на теракт
Украинская служба безопасности (СБУ) смогла заставить россиянина, жившего в Днепропетровске, совершить попытку убийства военного в Москве, угрожая уголовным преследованием его жене, сообщили в ФСБ.
Завербованный россиянин жил с семьей в Днепропетровске. До этого в 2002 году его осудили в России за кражу и разбой.
В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования жены СБУ заставила его пройти подготовку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«По указанию куратора фигурант арендовал в городе Москве квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за адресом проживания объекта посягательства», – добавили в ФСБ.
Также он купил накладные усы, бороду и очки, чтобы использовать маскировку в ходе теракта.
Подозреваемого задержали в Краснодаре, это мужчина 1978 года рождения.
ФСБ ранее сообщила, что покушение организовал по указке СБУ житель Днепропетровска. Для этого его обучили стрелять и устраивать взрывы.
Убить военного планировали с помощью дрона.
В четверг ФСБ также предотвратила серию терактов.