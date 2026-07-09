ФСБ: СБУ угрозами жене заставила россиянина пойти на теракт

Tекст: Алексей Дегтярёв

Завербованный россиянин жил с семьей в Днепропетровске. До этого в 2002 году его осудили в России за кражу и разбой.

В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования жены СБУ заставила его пройти подготовку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

«По указанию куратора фигурант арендовал в городе Москве квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за адресом проживания объекта посягательства», – добавили в ФСБ.

Также он купил накладные усы, бороду и очки, чтобы использовать маскировку в ходе теракта.

Подозреваемого задержали в Краснодаре, это мужчина 1978 года рождения.

ФСБ ранее сообщила, что покушение организовал по указке СБУ житель Днепропетровска. Для этого его обучили стрелять и устраивать взрывы.

Убить военного планировали с помощью дрона.

В четверг ФСБ также предотвратила серию терактов.