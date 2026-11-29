ВС России поразили цеха выпускавшей боеприпасы для ВСУ табачной фабрики JTI

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В результате ударов поражены: в городе Кременчуг Полтавской области – цеха табачной фабрики JTI Ukraine, в которых осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУ», – сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, которые были задействованы в интересах украинской армии.

Ранее в воскресенье Министерство обороны сообщило о ночных ударах беспилотниками по работавшим в интересах украинской армии промышленным и логистическим объектам.

Авиаудар поразил цех по производству боеприпасов для вооруженных сил Украины в городе Шостка Сумской области.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.