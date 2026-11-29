На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.10 комментариев
ВС России поразили цеха выпускавшей боеприпасы для ВСУ табачной фабрики
ВС России поразили цеха выпускавшей боеприпасы для ВСУ табачной фабрики JTI
Российские войска в ночь на воскресенье нанесли удары беспилотниками по промышленным предприятиям на Украине, поразив в Кременчуге цеха табачной фабрики JTI Ukraine, где изготовляли боеприпасы для ВСУ.
«В результате ударов поражены: в городе Кременчуг Полтавской области – цеха табачной фабрики JTI Ukraine, в которых осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУ», – сообщает Минобороны.
В ведомстве уточнили, что в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, которые были задействованы в интересах украинской армии.
Ранее в воскресенье Министерство обороны сообщило о ночных ударах беспилотниками по работавшим в интересах украинской армии промышленным и логистическим объектам.
Авиаудар поразил цех по производству боеприпасов для вооруженных сил Украины в городе Шостка Сумской области.
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.