КСИР: Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Tекст: Денис Тельманов

«Сегодня утром один из двух нефтяных танкеров, пытавшихся скрытно пройти по закрытому маршруту в Ормузском проливе к северу от острова Ганам, подорвался на мине, второй был вынужден вернуться», – передает РИА «Новости» заявление КСИР со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

В ведомстве добавили, что за последние дни число судов, пытающихся пройти по не признаваемому Тегераном маршруту в проливе, значительно сократилось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газовоз подорвался на мине в Ормузском проливе.

В тот же день на морских минах подорвались и загорелись два нефтяных танкера.

Во вторник КСИР сообщил о подрыве четвертого за день танкера.