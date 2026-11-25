Tекст: Вера Басилая

В сообщении вооруженных сил хуситов в социальной сети Х говорится, что йеменские вооруженные силы провели две военные операции: был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре, а также финансовый центр в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

Ранее Служба гражданской обороны Саудовской Аравии сообщила, что при атаке на одну из башен финансового центра Эр-Рияда ранения получили десять человек, включая двух подданных королевства.

Летом Саудовская Аравия и хуситы возобновили обмен ударами после четырехлетнего перерыва, когда движение «Ансар Алла» объявило блокаду портов королевства в ответ на обстрел аэропорта Саны во время приземления иранского гражданского самолета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Саудовская коалиция нанесла удары по объектам в йеменском порту Ходейда.

Во вторник Служба гражданской обороны Саудовской Аравии сообщила о ранении 11 человек в результате нападения йеменских мятежников на высотное здание в финансовом центре Эр-Рияда.

Представитель арабской коалиции против мятежников-хуситов в Йемене Турки аль-Малики сообщил о нападении на одну из башен финансового центра в столице Саудовской Аравии.