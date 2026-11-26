Tекст: Антон Антонов

Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по саудовским портам в ответ на авиаудары возглавляемой Эр-Риядом коалиции по контролируемому хуситами порту Ходейда на Красном море, сообщает New Straits Times.

«Обе операции привели к повреждению атакованных объектов», – заявил Сариа.

После сообщений об ударах по портам в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде был слышен взрыв, жители северных и восточных районов города рассказали, что стекла в их домах сильно дрожали, при этом ранее власти объявили о «враждебной угрозе с воздуха», а затем быстро сняли предупреждение.

Саудовская коалиция подтвердила, что выпущенный хуситами снаряд попал в порт Джизан, однако заявила о незначительных повреждениях и отсутствии гражданских жертв; представитель коалиции Турки аль-Малики добавил, что продолжается установление типа примененного боеприпаса.

Хуситы также взяли на себя ответственность за атаку днем ранее на столицу королевства, в ходе которой снаряды поразили самый высокий небоскреб финансового района Эр-Рияда и ранили 11 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду саудовская коалиция нанесла удары по объектам в порту Ходейда в Йемене.

Анкара в тот же день решительно осудила атаку хуситов на финансовый центр имени короля Абдаллы в Эр-Рияде.

В пятницу военный представитель движения «Ансар Алла» пригрозил ударами по порту Джидда и другим объектам Саудовской Аравии в ответ на возможную атаку коалиции на Ходейду.