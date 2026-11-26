Tекст: Антон Антонов

«Мы урегулировали спор вне суда в интересах нашей семьи и не будем больше это комментировать, – говорится в их заявлении. – Любые комментарии в публикациях, приписываемые «источникам», на самом деле не исходят ни от одного из нас и ни от кого из наших близких».

Условия соглашения не раскрываются, пишет Page Six.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом бушующие на юго-востоке Франции лесные пожары угрожали поместью Chateau Miraval, из-за которого бывшие супруги вели тяжбу.

В марте Питт пытался вызвать бизнесмена Юрия Шефлера для дачи показаний по спору о продаже доли Джоли в их совместной винодельне во Франции.

Конфликт вокруг Chateau Miraval длится с 2016 года, когда пара рассталась: в 2022 году Брэд Питт подал в суд на Джоли, обвинив ее в незаконной продаже доли российскому бизнесмену.



Питт в рамках спора о винодельне Chateau Miraval потребовал от Джоли компенсацию за ущерб в размере 35 млн долларов.

Джоли подала встречный иск на 250 млн долларов, заявив, что Питт пытался навязать ей более широкий договор о неразглашении.