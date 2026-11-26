Tекст: Антон Антонов

Тейлор, игравший на гитаре в рок-группе Duran Duran в период ее наибольшей популярности в начале 1980-х годов, умер в понедельник от рака простаты у себя дома, рядом с ним находились родственники, пишет Variety.

Жена музыканта Трейси Тейлор заявила от имени семьи, что для мира он был «блестящим гитаристом», а для близких – «самым замечательным мужем, любящим отцом и самым гордым дедушкой», и добавила, что музыка подарила ему невероятные впечатления, но на первом месте для него всегда оставалась семья.

Участники Duran Duran отметили, что Тейлор был с группой с самого начала ее истории, привнес в музыку коллектива «неизгладимый огонь и дерзость» и своим стилем игры задал драйв песням, которые сделали группу известной во всем мире.

В 2018 году музыканту диагностировали рак простаты четвертой стадии, и из-за ухудшения здоровья он отказался приехать на введение Duran Duran в Зал славы рок-н-ролла в ноябре 2022 года.

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