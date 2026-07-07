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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    2 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня

    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган при попытке быть вежливым

    Макрон во время приветствия оконфузился перед четой Эрдоган

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.


    6 июля 2026, 18:28 • Новости дня
    Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года

    Sabah: Убийство посла Карлова было многоуровневой диверсионной операцией

    Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года
    @ Burhan Ozbilici/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году оказалось спланированной диверсионной операцией, сценарий которой продемонстрировали в местном телешоу еще в 2014 году.

    Турецкая газета Sabah опубликовала документы, доказывающие спланированный характер убийства российского дипломата Андрея Карлова, передает РИА «Новости». Преступление оказалось не обычным терактом, а многоуровневой разведывательно-диверсионной операцией. «Сценарий убийства посла был показан в сериале за два года до покушения», – утверждает издание.

    По данным журналистов, организаторы стремились представить Турцию страной, неспособной защитить иностранных дипломатов. Целью было спровоцировать международный резонанс и испортить отношения между Москвой и Анкарой. В подготовке нападения обвиняют структуру FEТО, признанную террористической организацией.

    Одним из доказательств подготовки стал эпизод сериала Nizama Adanmis Ruhlar, вышедший в декабре 2014 года. В нем показали сцену покушения на посла во время выставки. Следствие установило, что реплики персонажей совпадали с реальным планом действий. Убийцу Мевлюта Мерта Алтынташа готовили несколько месяцев, собирая данные о маршрутах и мерах безопасности Карлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовный суд Анкары связал убийство российского дипломата с деятельностью запрещенной организации FETO.

    Обвиняемый по этому делу Хусейн Кетуче запросил у турецкого правосудия полного оправдания.

    Один из предполагаемых организаторов преступления скрылся в Канаде под вымышленным именем.

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    6 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Суд Анкары признал убийство посла Карлова шпионской операцией

    Суд Анкары связал убийство посла Карлова с организацией FETO

    Суд Анкары признал убийство посла Карлова шпионской операцией
    @ Burhan Ozbilici/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Анкаре уголовный суд решил, что убийство российского посла Андрея Карлова было не только терактом, но и тщательно спланированной шпионской операцией.

    Турецкие инстанции квалифицировали преступление 2016 года как политический и военный шпионаж, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

    По данным 34-го суда по уголовным делам столицы Турции, запрещенная организация FETO хотела выставить республику небезопасным государством. «После провала попытки госпереворота 15 июля ячейки FETO привели в действие дьявольский план по втягиванию Турции в войну», – цитирует издание материалы дела.

    Суд выяснил, что Турция стала мишенью из-за сближения с Россией. Разведку перед покушением проводили сторонники FETO, внедренные в профильный отдел турецкой спецслужбы. Они собирали данные о маршрутах дипломата, автомобилях и выяснили, что Андрей Карлов из доверия к местным властям не пользовался охраной.

    Стрелка Мевлюта Алтынташа готовили к нападению четыре месяца. При этом организаторы пытались переложить вину на джихадистов, чтобы скрыть свой след. Один из фигурантов, Джемаль Караата, сбежал в США, а затем укрылся в Канаде, опасаясь мести.

    Посол погиб 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки, ему посмертно присвоили звание Героя России. В марте 2021 года пятерых соучастников приговорили к пожизненному заключению, еще восьмерым дали от пяти до 15 лет тюрьмы. Шестерых человек оправдали, а дела беглецов выделили в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2023 года турецкие спецслужбы задержали супругу полицейского, застрелившего посла России Андрея Карлова.

    Один из подозреваемых организаторов убийства дипломата, член FETO Джемаль Караата, скрывается в Канаде под вымышленным именем и находится в международном розыске

    Обвиняемый по этому делу Хусейн Кетуче попросил суд оправдать его и заявил о полном отсутствии доказательств своей вины.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 13:10 • Новости дня
    МИД Турции раскрыл секрет спасения НАТО перед саммитом альянса

    Глава МИД Турции назвал дружбу Трампа и Эрдогана спасением для НАТО

    МИД Турции раскрыл секрет спасения НАТО перед саммитом альянса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Личные связи президентов США и Турции позволят преодолеть внутренние разногласия Североатлантического альянса на открывающемся во вторник саммите в Анкаре, отмечает The New York Times.

    Анкара намерена использовать связи своего лидера для преодоления разногласий между странами военного блока, пишет The New York Times. Встреча делегаций 32 государств начнется в турецкой столице уже во вторник.

    «Для Трампа это просто вопрос доверия и дружбы», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он добавил, что республика планирует направить эту связь на благо всего Североатлантического альянса.

    Главной темой саммита станут военные бюджеты и достижение цели по расходам в размере 5% ВВП. Несмотря на угрозы американского президента сократить роль Вашингтона в организации, турецкий дипломат ожидает спокойного хода технических дискуссий.

    Фидан также подчеркнул готовность страны содействовать новым мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По мнению министра, для достижения реального результата Москве и Киеву необходимо американское влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс объявил о проведении летнего саммита в Анкаре.

    Руководство военного блока запланировало исключение украинского лидера из основной программы мероприятия ради Дональда Трампа.

    Американский президент ранее отложил формальный выход США из организации на фоне разногласий по Ирану.

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    7 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    Ле Пен вернула право баллотироваться в президенты Франции
    Ле Пен вернула право баллотироваться в президенты Франции
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский политик Марин Ле Пен формально сможет принять участие в выборах президента страны в 2027 году, пишет агентство France-Presse (AFP).

    Апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение», передает РИА «Новости».

    В марте прошлого года суд запретил ей избираться в органы государственной власти на пять лет из-за дела о растрате средств Европарламента. Запрет вступил в силу немедленно, несмотря на поданную апелляцию. В итоге срок ограничения был снижен до 45 месяцев, при этом 30 из них назначены условно.

    «Марин Ле Пен была приговорена к 15 месяцам реального запрета избираться и сможет априори быть кандидатом на президентских выборах», – отмечает AFP.

    Поскольку первоначальное наказание начало действовать весной прошлого года, реальный срок запрета считается уже отбытым. Таким образом, политик вернула себе право бороться за пост главы государства.

    Кроме того, политику назначен штраф в размере 100 тыс. евро и три года лишения свободы. Из них два года условно, а один год – с ношением электронного браслета. Ранее она отмечала, что откажется от ведения избирательной кампании с браслетом. В таком случае партию на выборах может представить Жордан Барделла.

    Напомним, парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Евросоюза. Судья приговорила политика к солидному штрафу и запрету избираться в течение пяти лет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о целенаправленном устранении конкурента перед президентскими выборами.

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    7 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400
    Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США планирует снять ограничительные меры с Турции, введенные ранее из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, введенные из-за покупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400, передает ТАСС. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

    «Могу сказать, что мы отменим санкции», – заявил он на двусторонней встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера у трапа самолета в Анкаре.

    Осенью прошлого года Дональд Трамп допустил снятие ограничений с республики ради продажи истребителей F-35.

    Позже посол США в Турции Том Баррак анонсировал полный отказ Анкары от российских зенитных комплексов.

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    7 июля 2026, 12:00 • Новости дня
    В результате взрывов в Дамаске во время визита Макрона пострадали 18 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время взрывов в столице Сирии в момент пребывания в городе президента Франции Эммануэля Макрон пострадали десятки людей, сообщили в МВД страны.

    Не менее 18 человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Одно из взрывных устройств было заложено в мусорку рядом с отелем Four Seasons, где остановился сам Макрон. Другая бомба была в припаркованной поблизости машине.

    В момент инцидента французского лидера в гостинице не было. Он находился на переговорах с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в президентском дворце, откуда звуки взрывов не были слышны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск.

    В Дамаске произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился Макрон.

    Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

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    5 июля 2026, 17:38 • Новости дня
    SANA: Макрон отправится в Сирию с французскими инвесторами

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон готовится к поездке в Сирию, где планирует обсудить укрепление связей и возможности экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

    О готовящемся визите французского лидера в Дамаск стало известно из сообщений, которые передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское агентство SANA. «Президент Франции Эммануэль Макрон совершит ожидаемый визит в Сирию для обсуждения возможностей укрепления двусторонних отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес», – говорится в сообщении.

    По данным источника, Макрона будет сопровождать делегация инвесторов и представителей французских компаний, что указывает на намерение сторон развивать экономическое сотрудничество наряду с политическим диалогом. В администрации сирийского президента сообщили, что президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа и Макрон проведут встречу в формате круглого стола с участием делегаций двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о необходимости вывода израильских войск из буферной зоны на юге страны.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал сирийские власти немедленно прекратить наступление на курдские формирования «Сил демократической Сирии».

    В 2025 году США исключили президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хассана Хаттаба из санкционного списка.

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    5 июля 2026, 02:57 • Новости дня
    Внук Шарля де Голля Пьер заявил о планах получить гражданство России

    Tекст: Антон Антонов

    Пьер де Голль, внук президента Франции 1959-1969 годов генерала Шарля де Голля и глава Фонда за мир и дружбу между народами, сообщил о намерении с семьей переехать в Россию.

    Отвечая на вопрос, хочет ли он получить российское гражданство и перебраться в Россию, Пьер де Голль сказал: «Да, именно. Пока мы не переехали окончательно, а посещаем вашу страну как иностранцы. И рассматриваем в долгосрочной перспективе. Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия – великая страна».

    По его словам, он испытывает глубокое восхищение Россией. Де Голль отметил, что вместе с женой хотел бы дать детям лучшее образование, что, по его мнению, предполагает переезд всей семьи в Россию, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство ради будущего своих детей и сохранения для них традиционных ценностей.

    Он заявил о намерении переехать в Россию и рассматривает Москву возможным местом жительства.

    Пьер де Голль назвал вероятность переезда в Россию символом франко-российской дружбы и рассказал о планах обучения сына в РГСУ.

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    7 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы

    Турция: Европейскую безопасность нельзя сводить лишь к интересам Евросоюза

    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода. В этой связи он подчеркнул центральную роль Турции.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на мероприятии Центра стратегических исследований в Анкаре, передает Anadolu.

    «Европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода», – подчеркнул дипломат.

    Глава ведомства отметил необходимость выработки долгосрочного видения для НАТО. По его словам, разногласия между США и Европой не приведут к кризису, а участие Дональда Трампа в саммите альянса крайне важно для урегулирования проблем.

    Турция поддерживает суверенитет Украины, однако для стабильности в регионе необходимо сохранять открытые дипломатические каналы с Россией, уверен министр. Он также добавил, что обладающие мощной оборонной промышленностью Анкара и Британия являются естественными участниками европейской системы безопасности.

    Европейским странам следует взять на себя больше ответственности и не воспринимать призывы Вашингтона к справедливому распределению нагрузки как угрозу, резюмировал Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личные связи лидеров США и Турции спасением для Североатлантического альянса.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    В июне турецкий министр подчеркнул важность совместных усилий Анкары и Москвы для безопасности в Черном море.

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    7 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Возле отеля Макрона в Дамаске прогремели взрывы

    Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем Макрона в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Сирии произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился президент Франции Эммануэль Макрон.

    Несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился французский лидер, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сообщение Reuters, полученное от источника в службе безопасности.

    «Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем в Дамаске, где остановился Макрон», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск. Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

    За несколько дней до этого в сирийской столице недалеко от Дворца правосудия прогремел смертельный взрыв.

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    5 июля 2026, 02:11 • Новости дня
    Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Французская команда одержала победу над сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Филадельфии завершился со счетом 1:0. На 70-й минуте Килиан Мбаппе точно пробил с пенальти и стал автором единственного гола встречи, передает РИА «Новости».

    Для Мбаппе этот мяч стал 19-м на чемпионатах мира за карьеру. В историческом списке бомбардиров турнира он уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 20 голов. В гонке лучших снайперов текущего турнира форвард сборной Франции сравнялся с Месси – оба забили по семь мячей.

    В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет с Марокко, встреча состоится 9 июля в Бостоне. На мировом первенстве 2022 года эти команды уже пересекались в полуфинале, тогда французы победили со счетом 2:0.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сборная Франции переиграла команду Швеции со счетом 3:0 в Нью-Йорке. Сборная Парагвая одержала победу над Германией в Бостоне в 1/16 финала в серии пенальти 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Сборная Марокко победила команду Канады в Хьюстоне со счетом 3:0.

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    5 июля 2026, 22:50 • Новости дня
    Лесной пожар во Франции вынудил власти начать массовую эвакуацию населения

    BFMTV: Во Франции эвакуируют 10 тыс. человек из-за лесного пожара

    Tекст: Антон Антонов

    В южном французском департаменте Восточные Пиренеи крупный лесной пожар заставил власти начать массовую эвакуацию населения, сообщает телеканал BFMTV.

    В департаменте Восточные Пиренеи на юго-западе Франции власти организовали эвакуацию около 10 тыс. человек из зон, охваченных лесными пожарами, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    Полностью выселяется коммуна Ий-сюр-Тет с примерно 5,5 тыс. жителей, которых временно разместят в районе Мулен-а-Ван в Перпиньяне. Еще примерно 5 тыс. человек вывезли из 19 коммун и кемпингов в области Аспр и рядом с ней, передает РИА «Новости».

    По данным министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, пожар в Восточных Пиренеях охватил 2 тыс. га.

    Он сообщил, что из примерно 20 крупных природных пожаров по стране шесть являются «критическими», а три не локализованы, пишет Le Figaro.

    Крупнейшее возгорание, по его словам, зафиксировано именно в Восточных Пиренеях. Министр также отметил сухую жаркую погоду и рассказал, что при тушении пострадал один пожарный.

    О серьезных лесных пожарах также заявили в департаментах Гар, где горит более 500 га, и Дром с площадью возгорания 350 га. Пожарная служба департамента Од сообщила о пожаре в районе Каркассона. Из-за огня закрыты загородные дороги местного и регионального значения, в том числе трасса A9 в сторону Испании.

    В департаменте Верхняя Луара пожар, распространившийся на площади 50 га, привел к приостановке движения поездов между коммуннами Клермон-Ферран и Ним. Национальная метеорологическая служба в воскресенье объявила повышенную опасность природных пожаров на юге и в центральной части Франции из-за сочетания высокой температуры воздуха и сильного ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции 24 июня рекордная жара установила новый температурный рекорд со средней максимальной температурой 38,2 градуса Цельсия.

    В 2025 году лесной пожар в департаменте Од на юге Франции за сутки распространился на 13 тыс. га и стал крупнейшим в стране за последние 20 лет.

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    5 июля 2026, 01:45 • Новости дня
    Неизвестный военный дрон обнаружен у порта Фильйос в Турции

    Tекст: Антон Антонов

    У побережья турецкой провинции Зонгулдак обнаружили беспилотник неопределенного происхождения, сообщает агентство IHA.

    «Местные жители вызвали экстренные службы, обнаружив у берега вблизи района Фильйос, предположительно, военный БПЛА», – сообщило IHA.

    После сигнала на место прибыли саперы, а район на побережье жандармерия взяла в плотное оцепление. Специалисты должны осмотреть аппарат, установить его тип и происхождение, а также проверить наличие или отсутствие взрывчатых веществ, передает РИА «Новости»

    Инцидент произошел у порта Фильйос на Черном море. Этот порт считается одним из важнейших на севере Турции по поставкам нефти и газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в турецкой провинции Трабзон украинский беспилотник разрушился при падении в районе Вакфыкебир и оказался начинен пятикилограммовой зарядом взрывчатки.

    Жандармерия перекрыла участок побережья после обнаружения обломков беспилотника на пляже Чакраз в черноморской провинции Бартын.

    На пляже Капысую на границе провинций Бартын и Кастамону отдыхающие обнаружили выброшенный на берег вооруженный беспилотник.

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    6 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Макрон прибыл с официальным визитом в Сирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск, сообщило сирийское государственное телевидение.

    Он стал первым западным лидером, посетившим Сирию после смены власти в декабре 2024 года, передает ТАСС.

    В ходе пребывания в сирийской столице Макрон проведет переговоры с президентом Ахмедом аш-Шараа. Как сообщает государственное телевидение, французский лидер намерен призвать Дамаск «играть более активную роль в снижении напряженности в регионе».

    Ранее пресс-служба президента Сирии сообщила, что глава Франции нанесет визит для укрепления двусторонних отношений. Указывалось, что Макрона сопровождает делегация, в состав которой вошли инвесторы и представители французских компаний. Политики также проведут круглый стол с участием обеих делегаций.

    Ранее сообщалось, что Макрон запланировал поездку в Дамаск вместе с делегацией инвесторов.

    Незадолго до этого сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из буферной зоны на юге страны. В прошлом году Министерство финансов США исключило главу арабской республики из санкционного списка.

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    5 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Пожар на юге Франции уничтожил свыше 1,3 тыс. га леса

    Tекст: Ольга Иванова

    На юге Франции сильный лесной пожар распространился на почти 1,4 тыс. га, к его тушению привлекли около семисот пожарных и авиацию.

    Во французском департаменте Восточные Пиренеи лесной пожар охватил почти 1,4 тыс. га, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV. Утром в воскресенье сообщалось о 930 га, выгоревших огнем, который начался еще вечером субботы. По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, силы гражданской безопасности были задействованы полностью, всю ночь шла эвакуация семей.

    Телеканал уточнил масштаб бедствия: «Около 1 350 гектаров было пройдено огнем, который вспыхнул вчера вечером». Отмечается, что пожар усиливается, а тушение осложняется сильным ветром. В операции участвуют почти 700 пожарных и спецавиация.

    До этого крупный лесной пожар произошел в соседнем департаменте Од на юге Франции, где огонь успел выжечь около 1 тыс. га до его остановки. Серия возгораний развилась на фоне аномальной жары: в конце июня метеослужба Франции вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Температура тогда приблизилась к 40 градусам и местами превысила эту отметку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Франции продолжал распространяться крупнейший за 76 лет лесной пожар, охвативший 16 тыс. гектаров и вынудивший эвакуировать сотни местных жителей.

    В департаменте Од лесной пожар за сутки распространился на 13 тыс. гектаров и стал крупнейшим в стране за последние 20 лет.

    За три дня масштабный пожар на юге Франции уничтожил до 900 гектаров виноградников, при этом погиб один человек и пострадали еще 18.

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