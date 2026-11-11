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    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    22 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    18 комментариев
    11 ноября 2026, 06:35 • Новости дня

    Bild: Сирийские мигранты в Германии могут растянуть депортацию на 3,5 года

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийские мигранты в Германии могут законно оспаривать отмену защитного статуса и откладывать депортацию до трех с половиной лет, пишет Bild, опираясь на данные Федерального агентства по делам миграции и беженцев.

    Исследование смоделированной ситуации с учетом данных Федерального агентства по делам миграции и беженцев (BAMF) показало, что сирийские мигранты в Германии могут законными способами растянуть процедуру принятия решения об их депортации до 42 месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    «Если BAMF отменит статус защиты, ему не нужно сразу же покидать Германию. Ведь немецкое законодательство предоставляет несколько возможностей оспорить решения… В период между началом проверки на предмет отзыва статуса и возможной депортацией в результате двух исков и одного ходатайства о принятии срочных мер может составить всего 42 месяца», – говорится в материале.

    На первом этапе BAMF проверяет, сохраняются ли основания для предоставления мигранту статуса защиты, и, по оценке самого ведомства, такая процедура занимает до трех месяцев. Затем человек, лишившийся статуса, по расчетной модели Bild через две недели обращается в суд, где рассмотрение и вступление решения в силу могут занять около 15 месяцев, при этом, по данным BAMF, в 2025 году подобные дела в среднем длились более 14 месяцев.

    На третьем этапе местное ведомство по делам иностранцев оценивает последствия утраты защитного статуса для вида на жительство, что, по расчетам, занимает шесть месяцев. После этого мигрант через месяц может подать новый иск против решения ведомства и одновременно срочное ходатайство о приостановке депортации, по которому суд за два месяца способен вынести решение о временной правовой защите, тогда как процесс по основному иску продолжается до 14 месяцев плюс месяц на вступление решения в силу, отмечает Bild.

    Далее, при отсутствии иных препятствий, начинается подготовка к депортации, включающая оформление документов, организацию транспортировки и взаимодействие с органами страны происхождения, на что, по расчетной модели, уходит шесть недель, так что весь процесс может занять до трех с половиной лет. Издание подчеркивает, что судебные издержки, а также расходы на социальные выплаты, жилье, отопление и медицинскую помощь в этот период ложатся на немецких налогоплательщиков.

    Спикер по вопросам правовой политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Гюнтер Крингс заявил, что законодательство ФРГ по вопросам иностранцев стало настолько сложным, что собственные ведомства и суды страны не в состоянии эффективно с ним справиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава МВД Британии Шабана Махмуд заявила об увеличении срока проживания для легальных мигрантов, претендующих на постоянный вид на жительство.

    В августе немецкие миграционные службы отозвали право на убежище почти у 2 тыс. выходцев из Сирии.

    10 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    МВД назвало число поступивших от граждан недружественных стран заявлений на ВНЖ

    Колокольцев: Граждане недружественных стран подали 4,3 тыс. заявлений на ВНЖ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство внутренних дел приняло более 4,3 тыс. заявлений на временное проживание от граждан недружественных стран после упрощения порядка, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

    «За время реализации этого механизма принято более 4,3 тыс. заявлений, преимущественно от граждан Евросоюза, США, Южной Кореи, Великобритании, Канады», – заявил Колокольцев на заседании Совета Федерации, передает РИА «Новости».

    По его словам, доля переселившихся соотечественников из недружественных стран возросла с 1% в 2022 году до 15% в 2026 году. Министр назвал эту тенденцию существенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о въезде в Россию около 7,5 млн иностранных граждан за девять месяцев со снижением прошлогодних показателей почти на 10%.

    Глава МВД рассказал о закрытии въезда в страну для 290 тыс. иностранцев в 2026 году.

    В мае Владимир Колокольцев заявил о подаче соотечественниками более половины заявок на переселение в Россию в рамках программы репатриации.

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    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 14:04 • Новости дня
    Уровень преступности среди иностранцев в России сократился на 40%

    Колокольцев: Уровень преступности среди иностранцев в России сократился на 40%

    Уровень преступности среди иностранцев в России сократился на 40%
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В 2026 году преступность среди иностранных граждан в России снизилась на 40%, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

    «Иностранцами за девять месяцев совершено более 20 тыс. преступлений, что на 40% меньше, чем годом ранее», – цитирует Колокольцева ТАСС.

    Доля преступлений, совершенных иностранцами, в общем массиве противоправных деяний снизилась до 3,4%, добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября пресс-служба аппарата Совбеза сообщила о снижении почти на 40% количества преступлений, совершенных иностранцами в России за девять месяцев 2026 года.

    В конце октября МВД сообщило о сокращении числа совершенных иностранцами преступлений почти на 40% за девять месяцев 2026 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    В сентябре первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть доложил президенту Владимиру Путину о резком сокращении в первом полугодии 2026 года количества правонарушений со стороны иностранных граждан.

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    10 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины.

    Фицо сравнил позицию Мерца с прежними решениями властей Германии по миграционной политике, передает РИА «Новости». «Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» – написал Фицо в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

    Мерц призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита Евросоюза.

    В понедельник канцлер ФРГ предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет объединения в случае отказа стран финансировать Украину.

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    10 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Посольство заявило об учащении случаев осквернения советских мемориалов в ФРГ

    Посольство России: В Германии стали чаще осквернять советские мемориалы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Берлине сообщило об увеличении числа случаев вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

    Посольство России в Берлине отметило рост числа актов вандализма против советских мемориалов в ФРГ, подобных недавнему происшествию в Ангермюнде, передает РИА «Новости».

    «Посольство продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ... Обратили внимание, что подобные эксцессы в последнее время происходят все чаще», – заявили агентству в дипмиссии.

    Дипломаты напомнили немецкой стороне о необходимости исчерпывающих мер для предотвращения таких инцидентов. Это требование основано на межправительственном соглашении об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Германии назвало подлой выходкой осквернение советского мемориала в городе Ангермюнде. В пятницу неизвестные осквернили памятник советским воинам в Ангермюнде.

    В прошлом году российское посольство выразило протест в связи с удалением ленточек российских и белорусских цветов с венков на мемориале бывшего концлагеря Дахау.

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    10 ноября 2026, 14:10 • Новости дня
    Фицо назвал шантажом угрозы Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает типичным шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС, если все страны не поддержат финансирование Украины.

    Словацкий премьер подчеркнул суверенитет своей страны и заявил об отказе поддаваться на давление. Фицо напомнил, что у Братиславы есть такое же право вето, как и у канцлера Германии, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ со ссылкой на письмо Мерца главе Евросовета Антониу Коште сообщили об угрозе канцлера Германии заблокировать новый бюджет ЕС на 2028-2034 годы при отсутствии обязательств всех стран по финансовой поддержке Украины.

    На прошлой неделе Фицо сообщил об угрозах ряда премьеров ЕС урезать средства для Словакии в новом бюджете из-за отказа страны поддержать кредит для Украины на 70 млрд евро. Еврокомиссия представила проект семилетнего бюджета объемом около 2 трлн евро, предполагающий рост оборонных расходов и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о бесполезности нового европейского кредита на 70 млрд евро для урегулирования конфликта на Украине.

    Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС.

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    10 ноября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россию покинули 7 тыс. мигрантов за неисполнение родительских обязанностей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порядка 7 тыс. мигрантов вместе с детьми уехали из страны за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    «Только за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних к административной ответственности привлечено более 8 тыс. законных представителей, порядка 7 тыс. вместе с детьми выехали из России в связи с несоблюдением правилами пребывания здесь у нас в стране», – цитирует Колокольцева РИА «Новости».

    Глава ведомства добавил, что правоохранительные органы продолжат проводить соответствующую работу в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев заявил о снижении числа въехавших в Россию иностранных граждан почти на 10%.

    На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об увеличении количества выдворений совершивших правонарушения мигрантов в 2,6 раза.

    В августе Володин сообщил о лишении российских паспортов более 4,5 тыс. иностранцев.

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    10 ноября 2026, 13:48 • Новости дня
    МВД закрыло въезд в Россию 290 тыс. иностранцев

    МВД запретило въезд в Россию 290 тыс. иностранных граждан

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2026 году ведомство закрыло въезд в страну для 290 тыс. иностранных граждан на сроки от трех до 10 лет.

    В текущем году количество иностранцев, получивших ограничение на пересечение российской границы, почти вдвое превысило прошлогодние показатели, передает ТАСС.

    «Число лиц, которым МВД закрыло въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет, уже почти в два раза превысило прошлогодние значения и составило 290 тыс.», – заявил Колокольцев во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев назвал борьбу с нелегальной миграцией одной из главных задач ведомства.

    В пятницу глава управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила о решении выдворить из России 121 иностранца после рейда в Жуковском.

    Ведомство зафиксировало снижение количества совершенных мигрантами преступлений почти на 40% за девять месяцев.

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    10 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    МВД анонсировало введение налога на неработающих родственников мигрантов

    МВД: С 2027 года мигранты будут платить налог за приехавших членов семьи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел инициировало принятие закона, по которому с 2027 года трудовые мигранты будут платить налог за каждого приехавшего в страну члена семьи, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

    Колокольцев рассказал о введении в России с 2027 года дополнительного налога на трудовых мигрантов, передает РИА «Новости». «Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников. С 2027 года на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение», – заявил он.

    Министр отметил, что принятие такого закона снизит нагрузку на социальный блок. По его словам, «нельзя жить в стране, пользоваться ее благами и не платить налогов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть сообщил о введении налога на неработающих родственников мигрантов с 2027 года.

    В июле Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении правил пребывания иностранных граждан на территории России.

    В апреле правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс об увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

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    10 ноября 2026, 16:09 • Новости дня
    Бундесвер запустил продажу камуфляжных резиновых уточек с винтовками

    DPA: Бундесвер запустил продажу камуфляжных резиновых уточек с винтовками

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Германии запускает официальный интернет-магазин брендированных сувениров, где будут продаваться резиновые уточки в камуфляже, заявил глава ведомства Борис Писториус.

    Вооруженные силы Германии запускают продажу сувенирной продукции для повышения узнаваемости немецкой армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Ассортимент магазина включает одежду, инструменты и повседневные товары с надписью Bundeswehr и изображением Железного креста. Одним из товаров станет резиновая уточка в камуфляже со штурмовой винтовкой. В министерстве обороны Германии подчеркнули, что сувениры не предназначены для ношения с военной формой.

    «Для нас это дает дополнительную возможность продвигать наш бренд и там, куда не дотягивается традиционная реклама», – пояснил Писториус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил о способности бундесвера обойтись без возвращения всеобщей воинской обязанности.

    В кабинете немецкого депутата Ханса-Томаса Тильшнайдера обнаружили сувенирную кружку с символикой российских вооруженных сил.

    Власти Германии начали разработку новой модели альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва в армию.

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    10 ноября 2026, 18:49 • Новости дня
    Список запрещенных для мигрантов профессий расширили в Саратовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Саратовской области расширили перечень видов экономической деятельности, которыми с 1 января 2027 года запрещено заниматься иностранным гражданам по трудовым патентам, сообщила пресс-служба губернатора.

    С 2027 года иностранцам по патентам будет запрещено работать в сферах обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, забора, очистки и распределения воды, а также сбора и обработки сточных вод, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области в Max.

    Кроме того, в список запрещенных сфер включены деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, грузового автомобильного транспорта и услуги по перевозкам, курьерская деятельность, предоставление продуктов питания и напитков, образование, здравоохранение и социальные услуги.

    В перечень также вошла деятельность органов госуправления по обеспечению военной безопасности и обязательному социальному обеспечению. Запрет будет действовать до 31 декабря 2027 года.

    В 2026 году в Саратовской области уже действует запрет на семь видов деятельности для иностранных граждан, включая пассажирские перевозки, курьерские услуги и образование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце губернатор Петербурга Александр Беглов расширил список сфер с запретом на труд иностранцев по патентам.

    В прошлом году вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин сообщил об отсутствии влияния запрета работы иностранцев в такси и доставке на кадровую ситуацию в сфере ЖКХ.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о введении ограничений на работу иностранцев курьерами по патенту в нескольких десятках регионов России.

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    10 ноября 2026, 19:06 • Новости дня
    Французский писатель стал фигурантом уголовного дела из-за слов о мусульманах

    Figaro: Писатель Мишель Уэльбек стал фигурантом дела из-за слов о мусульманах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатель Мишель Уэльбек стал фигурантом уголовного дела из-за своих высказываний о мусульманах в интервью журналу Front Populaire в 2022 году.

    Французский писатель стал фигурантом расследования из-за резких заявлений, сделанных им несколько лет назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. По данным источника издания, 70-летнему писателю предъявлено обвинение в соучастии в подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию по признаку религии или этнической принадлежности.

    Уголовное дело было заведено после жалобы Союза мечетей Франции. Поводом стало интервью Уэльбека, в котором он в неделикатной форме высказался о мусульманах и отношении к ним со стороны коренного населения страны.

    Мишель Уэльбек известен как автор провокационных романов. Большой резонанс во Франции вызвала его книга «Покорность», опубликованная в 2015 году, в которой описывается приход к власти мусульманской партии. Тогда автора также обвиняли в разжигании исламофобии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле французский писатель Мишель Уэльбек отреагировал на принятие закона об эвтаназии в стране.

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    10 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Глава МВД предложил отслеживать геолокацию мигрантов по всей стране

    МВД предложило распространить мониторинг геолокации мигрантов на всю Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил распространить на всю страну практику непрерывного мониторинга местонахождения иностранных граждан с помощью мобильного приложения.

    Непрерывный мониторинг местонахождения иностранных граждан обеспечивается за счет передачи сведений о геолокации через специальное мобильное приложение, передает РИА «Новости».

    Подобный подход позволяет оперативно контролировать перемещения мигрантов на территории государства.

    «Сведения о геолокации в режиме реального времени обеспечивает непрерывный мониторинг, как я в своем докладе сказал, местонахождение иностранцев… Практика должна быть распространена на всю страну», – заявил Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о троекратном сокращении числа преступлений с поддельными миграционными документами в Московском регионе благодаря эксперименту с мобильным приложением.

    В прошлом месяце заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил поэтапно распространить московский опыт контроля за иностранными гражданами через приложение на другие регионы страны.

    В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выявлении около 10 тыс. находящихся в розыске человек с помощью процедуры обязательной геномной регистрации мигрантов.

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    10 ноября 2026, 18:07 • Новости дня
    Полиция нашла мертвым подозреваемого в стрельбе у филармонии в Гамбурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники правоохранительных органов Германии обнаружили в гостинице Гамбурга мертвым 68-летнего мужчину, который подозревается в вооруженном нападении на двух человек на фоне семейного конфликта.

    Тело 68-летнего немца обнаружили в одном из номеров отеля филармонии на Эльбе. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Инцидент со стрельбой произошел около 09:00 по местному времени в районе филармонии на Эльбе. Злоумышленник открыл огонь и ранил мужчину и женщину. Предполагается, что причиной произошедшего стал семейный конфликт.

    В настоящее время полиция проверяет возможную связь между стрельбой в Гамбурге и обнаружением тел двух человек в одной из квартир в коммуне Энинген-унтер-Ахальм на юго-западе Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция Баварии задержала жителя общины Бернгау за убийство двух сотрудников районной администрации.

    Немецкая полиция застрелила мужчину в ходе операции около ратуши в городе Туттлинген.

    Летом подозреваемого в убийстве шести человек в немецком городе Штаде нашли мертвым в одиночной камере исправительного учреждения.

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    10 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Колокольцев сообщил о двукратном росте числа выдворенных из России иностранцев

    МВД: Число выдворенных из России иностранцев-нарушителей выросло в два раза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За девять месяцев 2026 года количество иностранных граждан, выдворенных из России за нарушения, увеличилось более чем в два раза, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    По словам главы МВД, улучшению работы полиции способствовало наделение ведомства новыми полномочиями. Колокольцев пояснил, что речь идет о праве правоохранительных органов самостоятельно принимать решения о выдворении иностранцев-нарушителей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Колокольцев сообщил о закрытии въезда в Россию для 290 тыс. иностранных граждан.

    В начале месяца миграционная служба МВД России отчиталась о двукратном расширении перечня административных правонарушений для выдворения.

    Летом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о двукратном росте числа выдворенных из Москвы иностранцев.

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    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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