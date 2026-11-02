Число выдворений нарушивших закон мигрантов выросло в 2,6 раза

Володин: За полтора года число выдворений мигрантов выросло в 2,6 раза

Tекст: Вера Басилая

По словам Володина, с 2024 года в России приняли 32 федеральных закона в сфере миграции, 21 из которых инициировали депутаты.

«Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать нашу историю, традиции, культуру и беспрекословно соблюдать закон», – приводятся на сайте Госдумы слова Володина.

Он отметил, что с 3 ноября вступают в силу изменения в законодательство, которые расширяют перечень статей Кодекса об административных правонарушениях. Теперь иностранцам помимо штрафов грозит выдворение за ряд дополнительных нарушений.

В частности, причиной для депортации может стать нарушение общественного порядка, неповиновение полиции или пограничникам, а также распространение в интернете оскорбительной информации. Кроме того, мигрантов будут выдворять за дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к санкциям против страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полицейские выявили более 340 нарушивших миграционное законодательство иностранцев в ходе рейдов в Подмосковье.

В субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о расширении более чем в два раза перечня правонарушений для выдворения иностранцев из России.

До этого Володин сообщил о вступлении в силу законов о контроле за доходами трудовых мигрантов.