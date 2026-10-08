В Госдуме объяснили возможность снижения платы за электричество для дачников

Депутат Гаврилов рассказал о способе снизить плату за свет для дачников

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Значение 0,7 уменьшает цену на 30%, при значении 1 применяется тариф без снижения. Прямой абонент тоже может пользоваться льготой, если по региональным правилам относится к сельскому населению или к жителям домов с документально подтвержденными стационарными электроплитами либо электроотоплением», – заявил Гаврилов, передает ТАСС.

Владельцам участков рекомендуется проверить региональный тариф и направить письменный запрос в энергосбытовую компанию для уточнения основания применяемой цены. Если льгота зависит от оборудования дома, необходимо предоставить техпаспорт или иные подтверждающие документы. При возникновении споров можно обратиться в региональный тарифный орган или территориальное управление ФАС.

ФАС предложила сохранить тарифные условия для садоводов при переходе на прямой договор, однако Гаврилов считает, что механизм требует доработки. В частности, необходимо закрепить равные условия для всех владельцев участков на круглый год, включая тех, кто не состоит в товариществе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФАС предложила учесть затраты на безопасность в тарифах на электричество.

В Госдуме напомнили о праве россиян снизить плату за ЖКУ.

ФАС предложила установить единый тариф на электроэнергию для снт.