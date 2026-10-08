Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Песков: Формат СНГ стал почвой для продвинутых форм интеграции стран
Формат Содружества Независимых Государств (СНГ) стал основой для вызревания более продвинутых форм интеграции стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Формат СНГ стал почвой для вызревания более продвинутых форм интеграции, что тоже очень важно», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что формат СНГ доказал свою востребованность и выгодность для стран-участниц на протяжении не одного десятилетия.
«Состоится саммит СНГ – всегда важное событие, потому что сам по себе формат СНГ на протяжении не одного десятилетия уже доказал свою выгодность странам-участникам и востребованность», – сказал Песков.
Президент России Владимир Путин в четверг начал рабочий визит в Туркмению, где примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии предела интеграции в СНГ.
Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит Владимира Путина на саммит СНГ в Туркмению.
В январе посол сообщил о визите Путина на этот саммит.