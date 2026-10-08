Захарова: Мерц и власти в Киеве находятся внутри коррупционных схем

Tекст: Вера Басилая

«Мерц и вся эта гоп-компания, конечно, находятся внутри всех этих коррупционных схем. И приезжает он [в Киев], в том числе, чтобы оговаривать, каким образом все эти деньги, прокручиваясь через киевский режим, будут распределяться дальше», – заявила Захарова.

По ее словам, Мерц приезжает в Киев, чтобы поправить рейтинги, «отбежать от собственных граждан», уклониться от критики и недовольства внутри Германии, передает ТАСС.

Ранее Мерц и министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе прибыли с необъявленным визитом в Киев. Канцлер анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро, а также 350 млн евро на поддержку энергетического сектора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов объяснил поддержку Украины Мерцем шкурным интересом.

В понедельник лидер партии ссв Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины.

Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.