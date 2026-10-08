Глава парламента Крыма Константинов назвал шкурным интерес Мерца к Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поддержка киевских властей канцлером Германии Фридрихом Мерцем связана с желанием извлечь личную выгоду, передает РИА «Новости».

«Шкурный интерес Мерца к Украине понятен. Он добивается прибылей ВПК, причем даже не немецкого. Ну и о себе любимом, уверен, не забывает. Похоже, он смирился с неизбежным политическим крахом – как своим, так и своей партии. А потому лихорадочно перегоняет средства в украинский бюджет», – заявил Константинов.

По его словам, украинский опыт подсказывает, что откаты в таком случае неизбежны.

Фридрих Мерц и министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе 4 октября прибыли в Киев с необъявленным визитом. По данным Reuters, в ходе поездки канцлер пообещал выделить миллиард евро на военную поддержку Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала Фридриха Мерца лучшим канцлером Украины.

Эксперты подвели главные итоги его визита в Киев.

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.