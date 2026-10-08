Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Подростка в Алтайском крае госпитализировали после нападения медведя
В Солтонском районе Алтайского края дикий медведь напал на 15-летнего мальчика на пасеке, пострадавший госпитализирован, сообщили на станции скорой помощи Бийска.
Нападение дикого животного произошло примерно в 20 км от села Солтон, пострадавший подросток был оперативно доставлен в медицинское учреждение Бийска, сообщили на станции, передает ТАСС.
Между тем прокуратура региона начала проверку, сообщает РИА «Новости».
По итогам проверки будут приняты меры для недопущения подобных случаев.
В понедельник Следственный комитет сообщил о гибели двух мужчин от нападений медведей.
В прошлом месяце правительство занялось подготовкой ряда мер в связи с инцидентами с участием хищников.
Тогда же специалисты объяснили участившиеся выходы медведей к людям.