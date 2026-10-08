Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
ВС России овладели спортивным комплексом и стадионом в Доброполье
В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города, сообщили в Минобороны.
Подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны в Доброполье, говорится в канале Max Минобороны.
В течение прошедших суток были освобождены 103 здания, уничтожены более 25 украинских военнослужащих.
Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах Степановки, Белозерского, Сергеевки, Рогансконр, Новоявленки и Камышевахи Донецкой Народной Республики.
Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований за минувшие сутки составили до 535 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и радиолокационную станцию, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье.
Утром в понедельник сообщалось, что морпехи группировки «Центр» уничтожили опорные пункты ВСУ в Доброполье.