Совбез допустил использование дата-центра в Армении спецслужбами Запада

Совбез: Западные спецслужбы могут использовать новый дата-центр в Армении

Tекст: Вера Басилая

«Подобные центры могут использоваться для выполнения аналитической и разведывательной работы в интересах западных спецслужб, в том числе против Ирана, России и государств Закавказья и Центральной Азии», – заявил Шевцов.

Он отметил, что компания Firebird подчиняется законам США, а значит, американские спецслужбы получат доступ ко всем обрабатываемым данным, передает ТАСС.

«Это означает, что данные армянских государственных учреждений, компаний и граждан будут доступны США без согласия армянских властей», – добавил замсекретаря.

Кроме того, Шевцов указал на избыточность объекта для внутренних нужд Армении, так как потребности страны полностью покрывает дата-центр OVIO от «Ростелекома». По его словам, планы Firebird увеличить мощность комплекса к концу 2027 года до 300 МВт создают риск дефицита электроэнергии для граждан.

Во вторник МИД России допустил промышленный кризис в Армении в случае отказа от российского газа.

Министерство назвало условие потери Ереваном преференций на топливо.

На прошлой неделе в Совбезе допустили появление американских ЧВК и разведывательной инфраструктуры в Армении.