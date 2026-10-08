Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Совбез допустил использование дата-центра в Армении спецслужбами Запада
Совбез: Западные спецслужбы могут использовать новый дата-центр в Армении
Западные спецслужбы могут использовать открытый в Армении дата-центр компании Firebird AI в разведывательных целях против России, Ирана и других стран, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.
«Подобные центры могут использоваться для выполнения аналитической и разведывательной работы в интересах западных спецслужб, в том числе против Ирана, России и государств Закавказья и Центральной Азии», – заявил Шевцов.
Он отметил, что компания Firebird подчиняется законам США, а значит, американские спецслужбы получат доступ ко всем обрабатываемым данным, передает ТАСС.
«Это означает, что данные армянских государственных учреждений, компаний и граждан будут доступны США без согласия армянских властей», – добавил замсекретаря.
Кроме того, Шевцов указал на избыточность объекта для внутренних нужд Армении, так как потребности страны полностью покрывает дата-центр OVIO от «Ростелекома». По его словам, планы Firebird увеличить мощность комплекса к концу 2027 года до 300 МВт создают риск дефицита электроэнергии для граждан.
Во вторник МИД России допустил промышленный кризис в Армении в случае отказа от российского газа.
Министерство назвало условие потери Ереваном преференций на топливо.
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