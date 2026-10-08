Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Сомалийские банды устроили перестрелку в Миннесоте
В Миннесоте произошла перестрелка с участием сомалийских банд
В Миннесоте произошла масштабная перестрелка, полиция изъяла около 100 гильз, шериф округа Рэмси Боб Флетчер сообщил о росте насилия со стороны сомалийских банд.
Насилие со стороны сомалийско-американских банд в районе городов-близнецов Миннесоты в последние дни усилилось. Правоохранители обнаружили около 100 гильз после перестрелки, попавшей на камеру видеонаблюдения, передает Fox News.
«У нас есть возможность все исправить», – заявил Флетчер, отметив всплеск сомалийского бандитизма в городах-близнецах. Однако он предупредил, что проблема может стать намного сложнее, если банды увеличат свои ресурсы. По его оценкам, в преступную деятельность вовлечено около 300 подростков, а сложность заключается в новизне проблемы для местной полиции и нежелании жестко преследовать нарушителей в Миннеаполисе.
Жители региона выразили возмущение растущей угрозой общественной безопасности. В Блумингтоне, где произошла ночная перестрелка с применением, предположительно, автоматического оружия, начальник полиции Букер Ходжес призвал подозреваемых сдаться, подчеркнув, что они происходят из благополучных семей, покупают легальное оружие и не занимаются наркотиками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в США школьник открыл стрельбу по одноклассникам. В мае полиция США задержала подозреваемого в стрельбе на вечеринке с 22 пострадавшими. В начале мая в США при стрельбе пострадали четыре человека.