В Миннесоте произошла перестрелка с участием сомалийских банд

Tекст: Игорь Иножарский

Насилие со стороны сомалийско-американских банд в районе городов-близнецов Миннесоты в последние дни усилилось. Правоохранители обнаружили около 100 гильз после перестрелки, попавшей на камеру видеонаблюдения, передает Fox News.

«У нас есть возможность все исправить», – заявил Флетчер, отметив всплеск сомалийского бандитизма в городах-близнецах. Однако он предупредил, что проблема может стать намного сложнее, если банды увеличат свои ресурсы. По его оценкам, в преступную деятельность вовлечено около 300 подростков, а сложность заключается в новизне проблемы для местной полиции и нежелании жестко преследовать нарушителей в Миннеаполисе.

Жители региона выразили возмущение растущей угрозой общественной безопасности. В Блумингтоне, где произошла ночная перестрелка с применением, предположительно, автоматического оружия, начальник полиции Букер Ходжес призвал подозреваемых сдаться, подчеркнув, что они происходят из благополучных семей, покупают легальное оружие и не занимаются наркотиками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в США школьник открыл стрельбу по одноклассникам. В мае полиция США задержала подозреваемого в стрельбе на вечеринке с 22 пострадавшими. В начале мая в США при стрельбе пострадали четыре человека.