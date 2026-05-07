Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе на вечеринке с 22 пострадавшими
В американском городе Эдмонд полиция задержала 18-летнего подозреваемого в стрельбе, в результате которой один человек погиб и 22 пострадали, сообщила полиция Оклахомы в США.
В результате стрельбы на вечеринке пострадали 22 человека, среди которых шестеро оказались несовершеннолетними. Кроме того, жертвой стрельбы стала 18-летняя Авианна Смит-Грей, скончавшаяся от полученных ранений, передает РИА «Новости».
Полицейские арестовали 18-летнего Джейлена Дэвиса по обвинению в нападении с использованием оружия, но после смерти Смит-Грей обвинение находится в процессе переквалификации на тяжкое убийство, сообщил начальник городской полиции Джей Ди Янгер.
По версии следствия, поводом для кровопролития послужила ссора между двумя девушками. Конфликт быстро обострился и перешел в вооруженное столкновение представителей враждующих банд. На месте преступления эксперты насчитали более 80 выпущенных пуль.
Подозреваемый добровольно сдался властям в среду утром, когда ему предъявили ордер на арест. Правоохранители продолжают расследование, предполагая наличие как минимум еще одного участника перестрелки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стрельба произошла в воскресенье рядом с озером Аркадия. В тот же день в результате стрельбы на школьном выпускном в США погибла девушка и пострадали еще три человека.