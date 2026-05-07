NBC News: Саудовская Аравия не поддержала операцию США

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американская администрация не смогла заручиться поддержкой Эр-Рияда для проведения операции «Проект Свобода» (Project Freedom), передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

Инициатива предполагала обеспечение безопасного транзита коммерческих судов через акваторию Ормузского пролива.

Решение Вашингтона о начале миссии застало страны Персидского залива врасплох и, как отметили американские чиновники, «разозлило руководство Саудовской Аравии». В ответ королевство закрыло свое воздушное пространство для авиации Соединенных Штатов.

Кроме того, военным запретили осуществлять взлеты с территории базы имени принца Султана. Последовавший телефонный разговор президента США Дональда Трампа с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не принес результатов.

В итоге пятого мая глава Белого дома объявил о приостановке проекта. Транзит судов поставлен на паузу до успешного завершения переговоров и заключения нового соглашения с Ираном.

