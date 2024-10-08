Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматривается даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.0 комментариев
Израиль сообщил о ликвидации начальника штаба «Хезболлы» в Бейруте
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира штаба «Хезболлы»
В результате высокоточного удара ВВС Израиля был ликвидирован командир штаба «Хезболлы» Сухаил Хуссейн Хуссейни, занимавшийся логистикой и поставками вооружений из Ирана, сообщили в ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля сообщила о проведении успешной операции по ликвидации командира штаба шиитского движения «Хезболла» Сухайла Хуссейна Хуссейни, удар был нанесен в Бейруте с использованием авиации, передает ТАСС.
В сообщении ЦАХАЛ утверждается, что Хуссейни отвечал за логистику и поставки вооружений из Ирана. Он также следил за распределением оружия среди подразделений «Хезболлы». Этим он способствовал укреплению военного потенциала «Хезболлы» в регионе.
Ранее израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.
В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы».
Связь с возможным преемником Хасана Насруллы на посту главы «Хезболлы» Хашемом Сафи ад-Дином пропала после ударов Израиля.