Связь с новым главой «Хезболла» пропала после ударов по Бейруту

Reuters: Связь с Хашемом Сафи ад-Дином пропала после израильских ударов по Бейруту

Связь с Хашемом Сафи ад-Дином, который рассматривается как вероятный преемник Хасана Насруллы на посту генерального секретаря шиитского движения «Хезболлах», была потеряна с пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Это произошло после израильских ударов по Бейруту, которые продолжаются и затрудняют проведение поисковых работ в пострадавших от нападения местах.

По данным агентства, Израиль нанес удар по бункеру «Хезболлах», где, возможно, находился Сафи ад-Дин. На данный момент спасательные группы не могут добраться до потенциального места нахождения ад-Дина из-за серьезных разрушений и продолжающихся атак.

Израильские удары продолжают наноситься по ключевым объектам в ливанской столице, что вызывает серьезные опасения за безопасность лидеров и членов «Хезболлах», а также мешает оперативному проведению спасательных операций.



