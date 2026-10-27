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Глава МИД Омана объявил о близости мирного соглашения между США и Ираном
Глава МИД Омана аль-Бусаиди назвал достижимым соглашение США и Ирана
Урегулирование конфликта между США и Ираном по-прежнему находится в пределах досягаемости, заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди во время выступления перед студентами Кембриджского университета.
«Оман считал, что переговоры между Ираном и Соединенными Штатами продвигались успешно и что соглашение уже находилось в пределах досягаемости. Мы по-прежнему придерживаемся этого мнения», – приводит слова аль-Бусаиди ТАСС.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что основные компоненты такого соглашения все еще существуют. При этом он признал, что путь к возобновлению диалога остается трудным для обеих сторон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе США, Иран и Оман приблизились к заключению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива.
В июле договоренности о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном оказались на грани полного срыва из-за недавней серии взаимных военных ударов.
В июне американские и иранские власти договорились прекратить взаимные атаки.