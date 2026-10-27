Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Президент Мавритании прибыл в Москву
Президент Мавритании прибыл в Москву на саммит Россия – Африка
Президент Исламской Республики Мавритания Мохамед Ульд Шейх Эль Газуани прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
Лидер Мавритании примет участие в предстоящем форуме, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Россия и Мавритания ранее неоднократно подтверждали настрой на развитие дружественных двусторонних отношений.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что в пятницу, 30 октября, запланирована встреча главы российского государства Владимира Путина с лидером Мавритании.
Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о попытках отговорить иностранных гостей и журналистов от приезда на саммит Россия – Африка.
Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву для участия в форуме.
Президент Эритреи Исайяс Афеворки прилетел в Москву.