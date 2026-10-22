Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
МИД Таиланда рекомендовал отложить поездки в ряд стран Европы
Глава МИД Таиланда Пхуангкеткеу посоветовал гражданам не ездить в Европу
Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу посоветовал гражданам страны без необходимости не посещать европейские государства, где проходят массовые протесты.
Рекомендация касается Франции, Италии и Испании, где сложилась быстро меняющаяся обстановка в связи с беспорядками, передает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.
«Учитывая то, насколько стремительно меняется обстановка, путешественникам следует проявлять осторожность и проверять рекомендации МИД и посольств Таиланда. Если в поездке нет острой необходимости, посещение стран, где происходят беспорядки, лучше отложить», – заявил Пхуангкеткеу.
Министр добавил, что из-за экстренного совещания ему пришлось перенести переговоры с главой МИД Италии, однако согласовать новую встречу не удалось, так как Пхуангкеткеу должен был лететь в Испанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего.
В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел беспорядки в Европе граничащими с хаосом.