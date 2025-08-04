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    Новые границы России признали в Америке с умыслом
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    Мем с Трампом, Медведевым и котом стал популярен в соцсетях
    В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    5 комментариев
    4 августа 2025, 09:43 • Новости дня

    Мигрант ранил польскую пограничницу камнем из пращи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На восточной границе Польши сотрудницу погранслужбы ранил мигрант с камнем, нелегал кинул его через пограничную линию, заявила представительница Белостокского погранотряда майор Катажина Зданович.

    Мигрант кинул в женщину-пограничницу камнем из пращи, заявила Зданович, передает ТАСС.

    За прошедшие сутки мигранты бросали в сторону польских сотрудников камни размером с кулак и сучья с вбитыми гвоздями, а также пытались повредить автомобили пограничников.

    Отмечается, что 3 августа на участке Белостокского погранотряда зафиксировали 80 попыток нелегального пересечения границы.

    По информации польской погранслужбы, с начала 2025 года на границе с Белоруссией зафиксировано более 15 тыс. попыток незаконного пересечения границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский пограничник получил травму глаза после столкновения с мигрантом из Афганистана на границе с Белоруссией. Польские власти разрешили применять водяные пушки против мигрантов на этом участке границы.

    3 августа 2025, 16:17 • Новости дня
    Мем с Трампом, Медведевым и котом стал популярен в соцсетях
    Мем с Трампом, Медведевым и котом стал популярен в соцсетях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мем с изображением президента США Дональда Трампа, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и кота быстро набирает популярность в социальных сетях.

    Как пишет депутат Московской городской Думы, журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале, Дмитрий Анатольевич «очень четко дестабилизирует пациента».

    В своем сообщении журналист также добавил: «Вы же тоже слышите этот крик «аааяяаая, это я тут главный, ты обязан меня бояться, почему ты меня не боишься, я пожалуюсь на тебя»».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Трампом и Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки» (системы стратегического управления, предназначенной для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов). Трамп заявил, что в ответ на эти слова отдал приказ отправить «в соответствующие регионы» две атомные подводные лодки.


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    3 августа 2025, 16:45 • Новости дня
    МВД: Telegram и WhatsApp в лидерах по числу связанных с мессенджерами преступлений
    МВД: Telegram и WhatsApp в лидерах по числу связанных с мессенджерами преступлений
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наибольшее число преступлений с использованием соцсетей фиксируется в популярных зарубежных мессенджерах Telegram и WhatsApp, сообщило Министерство внутренних дел России.

    Большинство преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров, фиксируется в Telegram и WhatsApp, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Такие сервисы используются злоумышленниками чаще других для осуществления различных противоправных действий.

    Ранее в МВД предупреждали, что мошенники начали звонить гражданам, представляясь сотрудниками военкомата. Мошенники просят сообщить СМС-код якобы для уточнения данных на портале «Госуслуги».

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    3 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»

    Военный эксперт Кнутов: Массовые атаки «Геранями-3» – прорыв России в СВО

    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия начала проводить массовые атаки реактивными беспилотниками «Герань-3», против которых у Украины почти нет средств. Также Москва использует тактику «волчьей стаи», что делает удары еще более разрушительными и непредсказуемыми, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Борис Джерелиевский. Ранее российские дроны успешно поразили объекты в украинской столице.

    «Герань-3» внешне почти неотличима от предыдущей модели – «Герани-2», но сущностная разница принципиальна. Во-первых, новый БПЛА полностью композитный. К тому же там стоит реактивный двигатель, что снижает шум и позволяет лететь с гораздо большей скоростью – 600-800 км/ч, разгоняясь при пикировании на цель. Поэтому у зенитной артиллерии ВСУ не остается времени для уничтожения беспилотника», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «К тому же новый БПЛА весит больше предшественника – и этот прирост идет в пользу увеличения массы боевой части примерно до 300 кг. Кстати, в «Герани-3» используются в том числе и термобарические заряды, обладающие большей разрушительной силой. Поэтому новые российские дроны могут уничтожать хорошо защищенные пункты противника и, возможно, пробивать некоторые подземные укрытия», – подчеркнул собеседник.

    «Помимо этого, в «Герани-3» используется система наведения с инфракрасной тепловой камерой и элементами искусственного интеллекта, что позволяет атаковать цель с большей точностью», – продолжил аналитик.

    «Кроме того, российские силы стали чаще применять на передовой и по тыловым подразделениям ВСУ комбинированные атаки: вместе с беспилотниками удар наносится крылатыми ракетами и «Искандерами». Также перед основной атакой Россия пускает дешевые БПЛА «Гербера», выглядящие как и «Герань-3». Украинская ПВО тратит ресурсы и время на них, теряя силы для отражения идущего следом разрушительного налета», – указал он.

    «Плюс ко всему, Россия, судя по всему, использовала при недавней атаке на Киев и ударах по передовой тактику «волчьей стаи». В этой схеме один БПЛА идет наверху, координируя атаку, а другие летят к цели внизу с разных сторон. В случае уничтожения верхней «Герани-3» на ее место незамедлительно поднимается другая», – детализировал спикер.

    «Все это приводит к тому, что ВСУ не могут защитить свои фронтовые соединения, а также инфраструктуру от наших атак. Им придется просить у Запада больше средств для усиления ПРО. Но ракет для ЗРК Patriot даже у США осталось не так много. Единственное спасение для Киева – в европейских системах IRIS-T. Поэтому нам нужно активнее бить по складам и перевалочным пунктам в момент их поставки на Украину», – пояснил эксперт.

    «В остальном я не вижу, чем украинские силы смогут отражать наши атаки новыми БПЛА с усовершенствованной тактикой ни по передовым частям, ни по тыловым подразделениям, ни по военным предприятиям, расположенным в глубине Украины. Массовые атаки «Геранями-3» можно считать настоящим прорывом России в СВО», – подчеркнул Кнутов.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, со своей стороны, что потолок высоты «Герани-3» около девяти км, что делает ее недосягаемой для дронов-перехватчиков, мобильных зенитных групп, ЗСУ, вертолетов и легкомоторной авиации. «Поэтому ВСУ могут сбивать только одиночные БПЛА с помощью Patriot, С-300ПТ/ПС, «Буков», NASAMS, IRIS-T и FrankenSAM – не слишком эффективных гибридов старых советских пусковых и натовских ракет», – указал спикер.

    «ТТХ «Герани-3» приближают ее по скоростным параметрам к крылатым ракетам. Западные ЗРК средней и большой дальности не смогут справиться с комбинированной атакой баллистических ракет и реактивных беспилотников. Для успешной борьбы с новыми БПЛА ВСУ нужно как минимум в три раза увеличить скорость дронов-перехватчиков», – продолжил аналитик.

    «Остается истребительная авиация, которая хорошо показала себя в борьбе с дронами разного типа во время недавней войны Израиля и США против Ирана. Но, во-первых, скорость «Герани-3» оставляет для самолетов противника крайне мало времени для реагирования и перехвата. Кроме того, у российских ВКС есть дальнобойные ракеты «воздух – воздух» Р-37 и Р-77М, способные поразить украинские истребители, занятые охотой на дроны даже над центральной частью Украины», – детализировал он.

    «У нашего противника есть также ЗСУ с программируемыми снарядами типа 35-мм AHEAD для пушек Oerlikon или 30-мм (MMPA) XM1223 (американской ЗРПК M-SHORAD), но это сравнительно новое и дорогое оружие. Его немного у западных стран и насытить им ВСУ быстро не получится», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла мощный удар по целям в Киеве, при этом массово использовались реактивные «Герани», всего было использовано около 300 БПЛА, включая имитационные, сообщал Telegram-канал WarGonzo. Также «Герани» поразили предприятия в промышленной зоне города Белая Церковь, передавал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Кроме того, Россия атаковала «Геранями-3» объекты в Харькове и Одессе, писало «Военное обозрение».

    Спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат подтверждал, что «Герань-3» стала серьезной проблемой для украинских зенитчиков, сообщают «Вести». «Фактически на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем», – отмечал он.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью YouTube-каналу издания «Левый берег» также признавал технологическое отставание Украины от России.

    По его словам, Россия начала использовать беспилотники на высоте более двух тысяч метров, тогда как Киев остановился на одном уровне развития мобильных огневых групп ПВО. По словам экс-главкома, Украина не смогла быстро освоить эти технологии «по ряду объективных и субъективных причин».

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    3 августа 2025, 22:10 • Новости дня
    Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Дональду Трампу в связи с объявлением о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф едет в Москву.

    «Разрешите мне избавить вас от лишних хлопот, так как вы не добьетесь прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые Россия выдвигала в течение последних двух лет. Вы проиграли, но пытаетесь диктовать свои условия, это не сработает. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не сработают», – написал он в соцсети Х.

    Более того, Торнтон предложил американцам три варианта.

    «Ядерное оружие, которого не будет. Наземные войска, которых не будет. Дайте русским то, чего они хотят. Единственный оставшийся у вас вариант», – резюмировал он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций, которые Трамп планирует ввести против Москвы из-за Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    3 августа 2025, 15:25 • Новости дня
    Посла Германии в Тбилиси уличили в аморальном поведении
    Посла Германии в Тбилиси уличили в аморальном поведении
    @ Movement/Youtube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили обвинил посла Германии в Грузии Петера Фишера, который регулярно критикует власти страны, в «политической коррупции», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя расследование телекомпании «Рустави-2» о том, что Фишер снимает дом, принадлежащий семье одного из лидеров оппозиции, банкира Мамуки Хазарадзе, парламентарий назвал это «как минимум аморальным». По его словам, «Хазарадзе и Фишер обязаны в кратчайшие сроки объясниться, так как происходящее несет признаки политической коррупции».

    «Посол Германии снимает жилье у одного из лидеров оппозиции. Это уже аморально. Кроме того, согласно данным журналистов, нет соответствующего арендного соглашения. Это скандал», – сказал Рати Ионатамишвили.

    Его коллега по парламенту Георгий Вольский заявил, что «происходящее становится еще одним примером неуважительного отношения посла Германии к Грузии». «Посол Германии регулярно нарушает дипломатический и политический этикет», – заявил этот депутат. По его словам, посол Германии «снимает квартиру у оппозиционера, выражает ему политическую поддержку». «Это политическая коррупция», – сказал Георгий Вольский.

    Фишер регулярно говорит о том, что Грузия «отступила от демократии», он в том числе критикует грузинский законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ. В это связи Петер Фишер утверждает, что политика Грузии не соответствует критериям страны-кандидата в Евросоюз.

    «Общественность Грузии имеет право знать, почему посол, который так переживает за оппозицию, снимает жилье у одного из лидеров оппозиции. Тут могут быть специфические риски», – сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
    Он назвал Хазарадзе «экстремистским радикальным политиком, в том числе по немецким дефинициям».

    Ранее посла Евросоюза в Грузии обвинили в поддержке «проевропейского насилия».

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    3 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска спешно покидают города, вывозят и уничтожают архивы на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, руководящий состав администраций Дружковки, Краматорска и Славянска вместе с приближенными сотрудниками вывозят служебную документацию и покидают свои города, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что из этих городов сейчас также эвакуируются архивы. По его словам, пока контроль над Дружковкой, Краматорском и Славянском сохраняется у украинских военных, национальной полиции и других подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы украинских солдат при попытке бегства в Днепропетровской области.

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    3 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Из ресторана «Тарас Бульба» уволен официант за предложение сала мусульманам
    Из ресторана «Тарас Бульба» уволен официант за предложение сала мусульманам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудник ресторана «Тарас Бульба» лишился работы после жалобы клиенток-мусульманок на подачу им в качестве комплимента от шефа сала, сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ Марина Ахмедова.

    По ее словам, официант Сергей из московской корчмы «Тарас Бульба» был вынужден уволиться после конфликта с посетительницами-мусульманками, которым он по заведенной традиции предложил сало, сообщает Telegram-канал Марины Ахмедовой. Женщины устроили скандал и потребовали извинений, а руководство ресторана поддержало их позицию и запретило Сергею обслуживать гостей и дорабатывать смену.

    По словам Ахмедовой, после инцидента Сергею практически запретили работать. Директор заведения вызвал его лишь для того, чтобы потребовать подписать опровержение, в котором говорилось, что конфликта не было и претензий Сергей не имеет.

    После подписания этой бумаги ему выплатили зарплату за отработанные смены, причем сумма была больше положенного. По мнению Ахмедовой, эта доплата могла быть своего рода компенсацией за молчание. Извинений или предложения вернуться на работу Сергей не получил, а ресторан занял сторону клиентов, чьи претензии были вызваны самим фактом присутствия сала в украинском меню.

    «Не знаю, почему таким образом корчма рассчитывает заработать больше. Лично я туда не ходила, но уже и не пойду» – написала Ахмедова.

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    3 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    ВС России установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль над трассой, идущей между Красноармейском (Покровск – укр. название) и Константиновкой в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Под контроль ВС России также отошли оба берега Клебан-Быкского водохранилища, добавил Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинские соединения находятся в критической ситуации на Красноармейском направлении, кольцо вокруг города сжимается.

    Ранее Владимир Зеленский сообщал, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска.

    Минобороны России указывало, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    3 августа 2025, 12:18 • Новости дня
    На Кубани в Туапсинском районе началась эвакуация отдыхающих детей
    На Кубани в Туапсинском районе началась эвакуация отдыхающих детей
    @ Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    Он в своем Telegram-канале заявил: «Слежу за ситуацией в Туапсинском муниципальном округе. Погодные условия остаются сложными. Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. Сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе».

    Кондратьев добавил, что специалисты проверяют, не пострадали ли жилые дома в результате подтоплений. В настоящее время ведется мониторинг ситуации и оперативное реагирование на последствия ливней.

    Как уточнил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, после обрушения моста в поселке Лермонтово около 300 домов остались без переправы. Местные власти занимаются поиском альтернативных маршрутов для объезда, чтобы обеспечить транспортную доступность для жителей и оперативные действия служб, передает ТАСС.

    Ранее в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка Краснодарского края оказались подтоплены после сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Дефань. Мост в поселке Лермонтово обрушился.

    В воскресенье в госкомпании «Автодор» сообщили, что движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае перекрыто из-за схода селевых масс на проезжую часть.

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    3 августа 2025, 21:19 • Новости дня
    ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    ВСУ наращивают состав группировки в Сумской области, туда направляют резервы со всех участков фронта, в том числе элитные подразделения, сказал собеседник РИА «Новости».

    У них на вооружении стоят преимущественно артиллерийские установки и бронемашины образцов НАТО, добавил он.

    Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский сообщал, что на сумском направлении продолжаются ожесточенные столкновения, сейчас две дивизии, две бригады и полк, принимавшие участие в освобождении Курской области, ведут тяжелейшие бои.

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    4 августа 2025, 08:24 • Новости дня
    В ОЖД уточнили число жертв аварии с поездом в Ленобласти

    ОЖД: В аварии с поездом и автобусом в Ленобласти погиб один человек

    В ОЖД уточнили число жертв аварии с поездом в Ленобласти
    @ Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате аварии с автобусом и поездом в Ленинградской области погиб один человек, остальные пострадавшие получили различные травмы, сообщили в Октябрьской железной дороге (ОЖД).

    В результате ДТП один человек погиб и 11 получили травмы после столкновения грузового поезда с туристским автобусом в Ленинградской области, пояснили в ОЖД, передает РИА «Новости».

    Схода подвижного состава не произошло.

    По предварительным данным, один из пострадавших скончался на месте. Остальные 11 пассажиров получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник утром в Ленобласти столкнулись грузовой поезд и автобус, в ОЖД сообщали о гибели двух человек в результате происшествия.

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    3 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Bloomberg: Индии в случае отказа от нефти из России грозят многомиллиардные убытки
    Bloomberg: Индии в случае отказа от нефти из России грозят многомиллиардные убытки
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запрет на закупку российской нефти обернется для индийского бюджета многомиллиардными издержками и ростом цен на топливо, пишет Bloomberg.

    Индия наладила переработку и экспорт российской нефти в третьи страны, что позволило нефтеперерабатывающему сектору получить рекордную прибыль, говорится в материале Bloomberg, передает «Газета.Ru».

    Российская нефть сейчас занимает от 35% до 40% рынка сырой нефти в Индии.

    Если Индия откажется от закупок российской нефти, расходы на импорт энергоносителей вырастут на 11 млрд долларов в год при текущей скидке в пять долларов за баррель и объемах поставок 1,8 млн баррелей в сутки, отмечает агентство.

    Но убытки могут оказаться еще выше, если мировые цены вырастут из-за сокращения поставок российской нефти.

    Аналитики выделяют, что российская нефть понижает затраты страны на энергоносители, помогает сдерживать розничные цены на топливо и инфляцию. Запрет на закупки может нарушить устойчивость индийской экономики.

    Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие заводы якобы приостановили закупку российской нефти, однако источник в индийском правительстве опроверг эту информацию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Индия проигнорировала нефтяной шантаж США.

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    3 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Депутат Рады Скороход: Из ВСУ сбежали почти 400 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинских вооруженных силах зарегистрировали почти 400 тыс. случаев самовольного оставления части, сообщила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

    Общее количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) уже приближается к 400 тыс. человек, сказала Скороход, передает ТАСС.

    Она не уточнила, за какой период собраны эти данные и сколько среди них случаев дезертирства. При этом парламентарий отметила, что многие военнослужащие после бегства возвращаются на место несения службы.

    Украинское законодательство различает самовольное оставление части и дезертирство. Дезертирство подразумевает желание окончательно покинуть армию и наказывается тюремным сроком, тогда как за СОЧ предусмотрен только штраф и последующая отправка в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в силовых структурах России заявил, что оценка ежедневных потерь ВСУ в более чем 1,5 тыс. человек убитыми, ранеными и дезертировавшими, озвученная украинским волонтером Марией Берлинской, реалистична.

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    4 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что в Сумской области командиры ВСУ прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

    «Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По сообщению российских бойцов, в районе Юнаковки и в лесополосах близ населенного пункта на Сумском направлении фронта подразделения ВДВ «Северян» ведут ожесточенные бои.

    «В Юнаковке ВСУ провели три попытки контратак: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции», – рассказали они.

    За сутки продвижение вглубь поселения составило около 600 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка вскрыла две боевые группы ВСУ, которые и были обе уничтожены. Также ударом FPV-дрона в районе села Искрисковщина поражена ББМ «Козак» и миномет.

    На Харьковском направлении ВСУ пытаются не пустить «Северян» расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Однако в районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV российских бойцов уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет. Итого штурмовики «Севера» продвинулись на 1300 м.

    «В результате установления контроля над правобережьем Волчанска, «Северяне» полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с Юга и Юго-Востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», – добавили бойцы.

    Кроме того, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены три боевые группы неприятеля, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

    «За сутки потери противника составили свыше 195 человек (из них более 125 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – подытожили в сводке.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    При этом номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные инструкторы ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки переправить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области, не считаясь с жизнями людей.

    Комментарии (4)
    4 августа 2025, 00:50 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась отвагой россиян во время землетрясения
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась отвагой россиян во время землетрясения
    @ Telegram-канал Карин Кнайсль

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский народ, по мнению бывшего министра иностранных дел Австрии и главы центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, проявляет исключительную стойкость и перед природными катастрофами, и под давлением санкций.

    «Доброй ночи с Планеты Россия, где действительно выдающиеся люди поддерживают страну в любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7, или 18 тыс. санкций, или что-то еще. Мое почтение известным и неизвестным героям», –  написала она в Telegram-канале.

    Напомним, персонал детской больницы в Камчатском крае выносил детей на руках, продолжая поддерживать малышей на ИВЛ во время землетрясения, всего удалось спасти 73 маленьких пациента.

    При этом акушер-гинеколог Камчатского краевого родильного дома Мгер Адамян принимал роды даже во время землетрясения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава региона Владимир Солодов сообщал о планах наградить бригаду врачей онкодиспансера, продолжавших операцию во время землетрясения на Камчатке.

    Комментарии (7)
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