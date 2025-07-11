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Польский пограничник получил в глаз от афганца на границе с Белоруссией
Польский пограничник получил легкое ранение при задержании группы мигрантов, пытавшихся пересечь реку на границе с Белоруссией, сообщили в МВД.
О ранении польского пограничника на границе с Белоруссией сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Душчык, передает РИА «Новости».
По его словам, за последние сутки на польско-белорусской границе было зафиксировано значительное количество попыток незаконного пересечения – всего 115 попыток, из которых 98% удалось пресечь.
Душчык уточнил, что в одном из случаев шесть мигрантов из Афганистана пытались пересечь реку. Пограничники прибыли на место происходящего, когда группа уже переплыла водоем.
По словам замминистра, «один из пограничников был легко ранен», пострадавший получил удар в глаз в момент задержания. Виновник инцидента был выдворен обратно на территорию Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск объявил о восстановлении временного контроля на польско-германской и польско-литовской границах с 7 июля. Польша направила 1,5 тыс. пограничников к границе с Белоруссией. Претендент на пост президента в Польше от коалиции «Конфедерация» Славомир Ментцен выступил за закрытие границ для мигрантов-мусульман.