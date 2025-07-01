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Польша решила ввести временный погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой
Премьер Польши Дональд Туск объявил о восстановлении временного контроля на польско-германской и польско-литовской границах с 7 июля.
Польские власти приняли решение вернуть временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой, передает ТАСС. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск перед заседанием правительства, подчеркнув, что инициатива направлена на обеспечение безопасности страны. Трансляция выступления Туска велась на телеканале TVP Info.
Премьер заявил: «Мы приняли решение вернуть временный погранконтроль на границах Польши с ФРГ и на границе Польши с Литвой». Он уточнил, что распоряжение, которое подготовит Министерство внутренних дел, вступит в силу с 7 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил ввести интенсивный контроль на границе Польши с Германией. Польские власти ранее направили одну тысячу пятьсот пограничников к границе с Белоруссией. Претендент на пост президента Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен выступил за закрытие границ для мигрантов-мусульман.