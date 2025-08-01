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Польским пограничникам разрешили использовать водяные пушки против мигрантов
Польским пограничникам официально разрешено применять водяные пушки и антидроновые ружья для отражения попыток нелегального пересечения границы в условиях роста миграционного давления.
Польским пограничникам разрешили использовать водяные пушки, антидроновые ружья и другие спецсредства для борьбы с нелегальными мигрантами, сообщает ТАСС.
В коммюнике МВД Польши отмечается, что такие меры направлены на повышение эффективности действий по предотвращению попыток силового пересечения границы на фоне продолжающегося миграционного давления.
В документе также сказано, что расширение арсенала разрешенных спецсредств необходимо для усиления безопасности сотрудников погранохраны при столкновении с агрессивными лицами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польский пограничник получил травму глаза после инцидента с афганцем на границе с Белоруссией. Премьер Польши Дональд Туск объявил о восстановлении временного контроля на польско-германской и польско-литовской границах с 7 июля. Польша направила 1,5 тыс. пограничников к границе с Белоруссией.