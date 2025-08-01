Польским пограничникам разрешили использовать водяные пушки против мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польским пограничникам разрешили использовать водяные пушки, антидроновые ружья и другие спецсредства для борьбы с нелегальными мигрантами, сообщает ТАСС.

В коммюнике МВД Польши отмечается, что такие меры направлены на повышение эффективности действий по предотвращению попыток силового пересечения границы на фоне продолжающегося миграционного давления.

В документе также сказано, что расширение арсенала разрешенных спецсредств необходимо для усиления безопасности сотрудников погранохраны при столкновении с агрессивными лицами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польский пограничник получил травму глаза после инцидента с афганцем на границе с Белоруссией. Премьер Польши Дональд Туск объявил о восстановлении временного контроля на польско-германской и польско-литовской границах с 7 июля. Польша направила 1,5 тыс. пограничников к границе с Белоруссией.